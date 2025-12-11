به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه دفتر قباد طالبانی روز پنج‌شنبه قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان و عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، با اندرو بیزلی، کنسول کل بریتانیا در اقلیم دیدار کرد و دو طرف درباره چند موضوع مهم گفت‌وگو کردند.

طبق بیانیه منتشرشده، در این دیدار درباره خسارات ناشی از سیلاب چمچمال بحث شد. کنسول بریتانیا مراتب همدردی خود را با خانواده‌ها و بستگان قربانیان و آسیب‌دیدگان این حادثه ابراز کرد. معاون نخست‌وزیر نیز تأکید کرد که تمامی اقدامات لازم برای بازگرداندن زندگی آسیب‌دیدگان به وضعیت عادی انجام شده و گام‌های ضروری برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده برداشته می‌شود.

در بخش دیگری از دیدار، بنا بر بیانیه، موضوع تشکیل دولت آینده اقلیم کردستان مطرح شد. در این‌باره قباد طالبانی تصریح کرد: «اتحادیه میهنی آماده ازسرگیری گفت‌وگوها برای تشکیل دولتی است که بر پایه اصل مشارکت واقعی بنا شود و بدون تبعیض به تمامی اقلیم خدمت کند.»

در خصوص تشکیل دولت آینده عراق نیز، قباد طالبانی به سفر اخیر هیأتی بلندپایه از اتحادیه میهنی به بغداد اشاره کرد و گفت: «در این سفر دیدگاه‌ها و برنامه اتحادیه را برای طرف‌های عراقی روشن کردیم و بر ضرورت تشکیل دولتی نیرومند که بتواند مشکلات عراق و از جمله مشکلات میان اقلیم و بغداد را بر اساس قانون اساسی و از طریق تفاهم حل کند، تأکید کردیم.»

