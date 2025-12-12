حجم ذخیره سد بوکان ١٢٥ میلیون مترمکعب کمتر از پارسال است

او افزود: در حال حاضر خروجی سد برای تامین مصارف شرب ۵.۱۷ مترمکعب بر ثانیه است، در حالی که سال گذشته این رقم ۱۳.۹ مترمکعب بر ثانیه گزارش شده بود.

مدیر امور آب بوکان همچنین با اشاره به وضعیت ذخایر سد گفت: حجم ذخیره سد شهید کاظمی اکنون ۴۰.۶ میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۵ میلیون مترمکعب کاهش دارد.

عباسی ادامه داد: طی چند روز گذشته میزان بارندگی ثبت‌شده در کمپ سد بوکان به ۱۰۳ میلی‌متر رسیده است و امیدواریم این روند طی هفته‌های پیش‌رو نیز ادامه یابد.

او با اشاره به اهمیت این سد در تامین آب منطقه افزود: سد شهید کاظمی منبع تأمین آب ۲۳ شهر و بیش از ۱۳۰ روستا در سه استان کشور است و نقش حیاتی در پایداری تأمین آب شرب و کشاورزی دارد.

مدیر امور آب بوکان با تأکید بر لزوم مصرف بهینه آب از سوی شهروندان گفت: تداوم صرفه‌جویی در کنار بارش‌های اخیر می‌تواند در بهبود وضعیت منابع آبی منطقه بسیار مؤثر باشد.

به گزارش کردپرس،پیش از ورود و فعال شدن سامانه بارشی اخیر، پانزدهم آذر ماه جاری، رییس سازمان مدیریت بحران کشور از سد بوکان بازدید و آخرین وضعیت تنش آبی این سد را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: تنش آبی وارد مرحله‌ای تازه شده است.

پیشتر نیز جلال محمودزاده، مشاور کمیسیون و وزیر جهاد کشاورزی در گفت و گوی اختصاصی با کردپرس گفته بود: هم اکنون ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب زرینه رود و سد بوکان راهی استان آذربایجان شرقی می‌شود و در آن استان به منظور شرب، صنعت و به ویژه کشاورزی مصرف می‌شود و در سال‌های اخیر بر میزان وسعت اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی بسیار افزوده شده و کشاورزان در آن استان از طریق حقابه دریاچه ارومیه به کشاورزی مشغول هستند؛ در حالی که طبق بخشنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه توسعه اراضی کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ممنوع شده بود ولی این مورد در استان آذربایجان شرقی متاسفانه لحاظ نشده و برعکس بر تعداد این اراضی هم افزوده شده است.