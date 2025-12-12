به گزارش کردپرس، تولای حاتم اوغولاری در تجمعی با شعار «بودجه برای نان و صلح» تأکید کرد که بودجه سالانه کشور باید بازتاب‌دهنده نیازهای واقعی جامعه باشد، نه ابزاری برای تداوم جنگ، نظامی‌گری و تأمین منافع گروه‌های محدود اقتصادی. او گفت بودجه‌ای که امروز پیشنهاد شده، نه پاسخ‌گوی فقر گسترده است و نه بحران عمیق معیشتی را کاهش می‌دهد.

او با اشاره به روند بررسی بودجه در مجلس، اعلام کرد که دم پارتی تمامی پیشنهادهای خود برای اصلاح ساختار بودجه، افزایش سهم آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد را ارائه داده، اما این پیشنهادها از سوی ائتلاف حاکم نادیده گرفته شده است. به گفته او، همین امر نشان می‌دهد که اراده‌ای برای تغییر واقعی در سیاست‌های اقتصادی وجود ندارد.

تولای حاتم اوغولاری با اشاره به وضعیت دشوار کارگران، بازنشستگان، زنان و جوانان گفت که حداقل دستمزد و سیاست‌های اقتصادی بدون مشارکت نمایندگان واقعی جامعه تعیین می‌شود و این روند به تضعیف بیش از پیش قدرت خرید مردم انجامیده است. او تأکید کرد که افزایش هزینه‌های نظامی در حالی ادامه دارد که میلیون‌ها نفر با بیکاری، بدهی و فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او در پایان سخنان خود اعلام کرد که دم پارتی در جریان رأی‌گیری بودجه در مجلس، به هرگونه تخصیص منابع برای جنگ و نظامی‌گری رأی منفی خواهد داد و مبارزه خود را برای بودجه‌ای مبتنی بر صلح، عدالت اجتماعی، حقوق برابر و زندگی شایسته برای همه شهروندان ادامه می‌دهد.