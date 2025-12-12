دولت باغچه لی: پای تمام سخنان خانم بولدان را امضا می کنم + فیلم

به گزارش کردپرس، هیأت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) متشکل از پروین بولدان و مدحت سنجر و همچنین فائق اوزگور ارول از اعضای دفتر حقوقی عصر و وکیل عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK، با دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در مجلس ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار در ساختمان مجلس برگزار شد و دولت باغچه‌لی و همراهانش، اعضای هیأت امرالی را در ورودی مجلس استقبال کردند. پس از ثبت تصاویر و ارائه عکس و ویدئو برای رسانه‌ها، گفت‌وگوها در دفتر باغچه‌لی و به‌صورت غیرعلنی ادامه یافت.

پس از پایان نشست، پروین بولدان و دولت باغچه‌لی هر یک به‌طور جداگانه توضیحاتی ارائه کردند. بولدان با توصیف این دیدار به‌عنوان نشستی «بسیار پربار و سازنده» گفت: در این دیدار، گفت‌وگوی انجام‌شده در تاریخ ۲ دسامبر در جزیره امرالی و همچنین بحث‌ها و واکنش‌هایی که پس از آن شکل گرفت، به‌طور کامل به آقای باغچه‌لی و هیأت همراه او منتقل شد. ما درباره مرحله‌ای که روند اکنون به آن رسیده گفت‌وگو کردیم و همچنین درباره گام‌هایی که از این پس باید برداشته شود، به تبادل نظر پرداختیم. این نشست، دیداری بسیار مهم و ارزشمند بود.

او با اشاره به تحولات اخیر افزود: با توجه به نقطه‌ای که روند در آن قرار دارد، معتقدیم که باید بر پایه‌ای تازه و در چارچوب مرحله‌ای جدید حرکت کنیم. به‌صراحت باید گفت که روند وارد مرحله دوم شده است.

درخواست صریح برای تصویب «قانون صلح»

پروین بولدان تأکید کرد که این مرحله جدید، بدون پشتوانه حقوقی و قانونی قابل پیشبرد نیست و گفت: در مرحله دوم، به یک بستر قانونی و حقوقی نیاز داریم. انجام یک تنظیم و چارچوب قانونی ضروری است. به‌طور مشخص می‌خواهیم تأکید کنیم که باید قانون صلح تصویب شود.

او ادامه داد: از این پس، هم کارهایی که کمیسیون پارلمانی انجام خواهد داد و هم تلاش‌های احزاب سیاسی، اهمیتی تعیین‌کننده خواهند داشت. به همین دلیل، دیدگاه‌ها و انتظارات خود را درباره قوانین به آقای باغچه‌لی منتقل کردیم و از ایشان خواستیم که در این مسیر نقش‌آفرینی و همراهی داشته باشند.

بولدان همچنین با اشاره به نقش باغچه‌لی گفت: آقای باغچه‌لی از ابتدای این روند، مشارکت‌ها و حمایت‌های بسیار ارزشمندی داشته‌اند و ما صمیمانه باور داریم که این حمایت‌ها در ادامه مسیر نیز تداوم خواهد داشت.

حمایت صریح دولت باغچه‌لی از پروین بولدان

در ادامه، دولت باغچه‌لی نیز در واکنشی کوتاه اما معنادار، با حمایت کامل از سخنان بولدان گفت: پروین خانم همه موضوعات را با شفافیت کامل بیان کردند. پای تک‌تک جملات ایشان امضا می‌کنم.

این اظهارات، به‌عنوان نشانه‌ای روشن از همسویی مواضع دو طرف در مرحله جدید روند صلح، بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی ترکیه داشته است.