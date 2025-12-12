هاکان فیدان: ترکیه آماده پذیرش نقش برای حل مسئله فلسطین، حتی اعزام نیرو است

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در گفتوگو با شبکه عربی الجزیره با اشاره به روندی که آنکارا آن را «فرآیند صلح غزه» میخواند، گفت رسیدن به وضعیت کنونی آسان نبوده و پشت آن «کار و تلاش بسیار» قرار دارد؛ با این حال تأکید کرد آنچه در دو سال گذشته رخ داده، زخمی عمیق بر وجدان عمومی انسانها گذاشته است؛ زیرا به گفته او غیرنظامیان، زنان و کودکان در برابر چشم جهانیان کشته شدند و حدود ۷۰ هزار نفر جان باختند و دهها هزار نفر نیز زخمی یا مفقود شدهاند.
فیدان تأکید کرد کشورهای منطقه از جمله قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و اردن برای پیشبرد روند صلح در حال همکاریاند و ترکیه نیز این تلاشها را پیگیری میکند. او از جمله گامهای پیشِرو به موضوع تشکیل «شورای صلح»، واگذاری اداره غزه به فلسطینیها از طریق یک «کمیته فنی فلسطینی»، و ایجاد یک نیروی پلیس اشاره کرد.
وزیر خارجه ترکیه در ادامه گفت آنکارا برای حل مسئله فلسطین و تضمین صلح «آماده پذیرش هر نوع مسئولیت» است و اگر برای تحقق صلح نیاز به اعزام نیرو باشد، ترکیه از این اقدام نیز دریغ نخواهد کرد. او همچنین درباره مسیر مذاکرات هشدار داد که طرح برخی شروط بهعنوان «پیششرط قطعی» پیش از طی شدن مراحل دیگر، میتواند به منحرف کردن روند توافق صلح منجر شود و این رویکرد را «دارای سوءنیت» دانست.
فیدان با انتقاد از سیاستهای دولت اسرائیل، گفت برای تحقق واقعی صلح باید اسرائیل از «مطالبات حداکثری» دست بردارد و اشاره کرد که بخشی از این رویکرد را در راهبردهای بنیامین نتانیاهو میبیند. او افزود موضع ایالات متحده در این روند تعیینکننده است و ترکیه و کشورهای منطقه با واشینگتن تماسهای فشرده دارند و به گفته او در این تماسها نشانههایی از رویکرد «منطقیتر» مشاهده میشود.
وزیر خارجه ترکیه در بخش دیگری از اظهاراتش، در پاسخ به پرسشی درباره خطر شکست طرح صلح غزه گفت این خطر «همیشه وجود دارد»، اما به باور او جایگزینِ شکست، سناریویی بهمراتب فاجعهبارتر مانند تشدید کشتار و جابهجایی اجباری خواهد بود.
