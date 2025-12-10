قباد طالبانی: ما هنوز نامزدی برای ریاست جمهوری عراق نداریم

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی بیان کرد که گفتوگو میان دو حزب کُردی راه را برای تشکیل دولت فدرال همراه میکند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، طالبانی گفت که نشستهای حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان مثبت بوده و نشستی که قرار بود امروز برگزار شود به هفته بعد موکول شده است.
وی اظهار داشت که رایزنی و گفتوگو با دیگر طرفها در بغداد فرصت خوبی برای آشنایی با دیدگاههای مختلف فراهم کرده است.
معاون نخست وزیر اقلیم کردستان عراق گفت که ما با طرفهای زیادی دیدار کردیم و روی یک فرآیند سازمان یافته و پایدار کار میکنیم. امیدواریم که راه برای تشکیل دولت فدرال هموار شود.
طالبانی توضیح داد که سفر به بغداد فرصتی برای آشنایی با سیاستهای راهبردی و انتقال دیدگاه اتحادیه میهنی کردستان بوده است.
وی گفت که حزب ما عراقی است و به یک عراق قوی پایبند است و ضرورت دارد که اقلیم کردستان بخشی از عراق با ثبات و قوی باشد. ما در تلاشیم تا راهبردی صحیح در عرصههای اقتصادی و سیاسی وضع و اختلافات میان اربیل و بغداد را حل کنیم.
معاون نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بیان کرد که ما هنوز نامزد مشخصی برای ریاست جمهوری نداریم و منتظریم تا ببینیم چه کسی خواهد بود.
طالبانی گفت که ما تلاش میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که تفاوتی در حقوق ماههای نوامبر و دسامبر کارمندان اقلیم کردستان عراق وجود ندارد.
