به گزارش کردپرس، از راهداری آذربایجان غربی؛ در حال حاضر در محورهای سردشت مهاباد محدوده گردنه زمزیران، محور بوکان مهاباد و محور سردشت پیرانشهر، شاهد پدیده برف و در محورهای پیرانشهر به پایانه مرزی تمرچین و گردنه قوشچی در محور ارومیه سلماس شاهد مه گرفتگی شدید هستیم.
با فعالیت شبانه روزی راهداران در حال حاضر تمامی محورها و گردنه های استان باز و ترددروان در جریان است.
در این اطلاعیه آمده است؛ با وجود این شرایط جوی، خوشبختانه هیچگونه انسداد، محدودیت یا مشکل ترافیکی در محورهای استان گزارش نشده و تردد در تمامی مسیرها به صورت عادی و روان در جریان است.
با توجه به لغزندگی سطح جادهها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم درخواست میشود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغهای روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه، بهویژه سیستم ترمز و برفپاککنها، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.
