مه‌گرفتگی شدید و بارش برف در محورهای کوهستانی آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اعلام کرد: مه‌گرفتگی شدید و بارش برف پدیده غالب بر محورهای کوهستانی و گردنه های استان است اما خوشبختانه هیچ‌گونه انسدادی در محورها گزارش نشده است.

به گزارش کردپرس، از راهداری آذربایجان غربی؛ در حال حاضر در محورهای سردشت مهاباد محدوده گردنه زمزیران، محور بوکان مهاباد و محور سردشت پیرانشهر، شاهد پدیده برف و در محورهای پیرانشهر به پایانه مرزی تمرچین و گردنه قوشچی در محور ارومیه سلماس شاهد مه گرفتگی شدید هستیم.

با فعالیت شبانه روزی راهداران در حال حاضر تمامی محورها و گردنه های استان باز و ترددروان در جریان است.

در این اطلاعیه آمده است؛ با وجود این شرایط جوی، خوشبختانه هیچ‌گونه انسداد، محدودیت یا مشکل ترافیکی در محورهای استان گزارش نشده و تردد در تمامی مسیرها به صورت عادی و روان در جریان است.

 با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم درخواست می‌شود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغ‌های روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه، به‌ویژه سیستم ترمز و برف‌پاک‌کن‌ها، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.


 


 

