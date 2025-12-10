امداد رسانی هلال احمر به ٤٠ نفر در محور برفی تکاب

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، با اشاره به رهاسازی ۸ خودروی عبوری سنگین و ۱۵ خودروی سواری سبک از امداد رسانی به ۴۰ نفر خبر داد و گفت: تا این لحظه در محورهای مواصلاتی تکاب_شاهین‌دژ و تکاب_ایرانخواه با تلاش امدادگران هلال‌احمر انجام ‌شد و میان سرنشینان بسته های غذایی اضطراری نیز توزیع شده است.

او تصریح کرد: نیروهای عملیاتی همچنان در محورهای مذکور در حال امدادرسانی هستند.

بر اساس اعلام اداره که هواشناسی استان با تداوم فعالیت سامانه بارشی تراز میانی جو، امروز نیز شاهد ادامه بارندگی ها در سطح استان آذربایجان غربی خواهیم بود و از روز پنجشنبه و با تضعیف سامانه، از شدت بارندگی ها و ابرناکی آسمان در آذربایجان غربی کاسته می شود.

با وجود این بارش های خفیف و پراکنده در برخی نقاط استان تا اوایل هفته آینده همچنان دور از انتظار نخواهد بود.