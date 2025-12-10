۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۵

کشف محموله ۱۷۰ کیلوگرمی تریاک در شاهین دژ

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف محموله ۱۷۰ کیلوگرمی تریاک با عملیات ضربتی سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهرستان شاهین دژ خبر داد.

به گزارش کردپرس، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال محموله بزرگ مواد مخدر به استان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه اطلاعاتی سربازان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان و شهرستان شاهین دژ قرار گرفت.

او افزود: در نهایت با اقدامات فنی پلیس، کامیون مورد استفاده متهمان در محور "شاهین دژ – بوکان" شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه داد: در بازرسی از  کامیون توقیف شده، مقدار ۱۷۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که بصورت ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف شد.

او تصریح کرد: با این عملیات ویژه پلیس؛ سه نفر متهم دستگیر و دو دستگاه خودرو مورد استفاده متهمان در این پرونده توقیف که برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار جهانبخش در پایان تاکید کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی پلیس استان دنبال می شود و با توجه به نقش بی بدیل شهروندان در دستاوردهای پلیس، ضروری است همکاری های آنان در این زمینه، بیش از گذشته تداوم یابد و هر گونه مورد مشکوکی را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند./

