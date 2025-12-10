به گزارش کردپرس، سِری ساکیک، نماینده دمپارتی، در جریان بررسی لایحه بودجه و در ارزیابی «فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک»، با انتقاد از رویکرد اخیر هاکان فیدان در قبال مسئله کرد و تحولات سوریه، از او پرسید چرا از مواضع پیشین خود درباره حل مسالمتآمیز مسئله کرد عقبنشینی کرده است. ساکیک با تأکید بر لزوم گفتوگو با کردها در کردستان سوریه، خطاب به وزیر خارجه گفت: «شما هر روز بهسوی دمشق میروید؛ جایی که باید بروید، جایی است که برادران ما هستند، کردستان سوریه.»
در جلسه علنی مجلس ترکیه و در ادامه بحثها پیرامون فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک، سِری ساکیک، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی)، سخنانی انتقادی درباره روند جاری، نقش کمیسیون ویژه و رویکرد دولت نسبت به مسئله کرد و سوریه ایراد کرد. او بخش مهمی از صحبتهای خود را به نقش و مواضع هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، اختصاص داد.
تأکید بر فراخوان اوجالان و تغییر رویکرد PKK
ساکیک با یادآوری فراخوان عبدالله اوجالان در چارچوب فرآیند صلح، این پیام را «مانیفست» نامید و گفت: «فراخوانی که عبدالله اوجالان، مطرح کرد در حقیقت نوعی مانیفست بود. PKK نیز در پاسخ به این فراخوان گفت: از مبارزه مسلحانه دست میکشیم و در عرصه سیاست ورزی دموکراتیک حضور خواهیم داشت.» او گفت که در آن مقطع، PKK «در شرایط سخت زمستانی مانند یک ساعت دقیق کار میکرد، نشستهایش را برگزار میکرد و اعلام میکرد که به تصمیمهای آقای اوجالان مو به مو عمل میکند.»
نقد عملکرد کمیسیون همبستگی و محدود بودن نقش آن
ساکیک سپس به کمیسیونی که در چارچوب «فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک» تشکیل شده اشاره کرد و گفت: «در این روند، کمیسیونی تشکیل شد. این کمیسیون مدتهاست در رفتوآمد است. تنها کاری که تا امروز انجام داده این است که برای یکبار به امرالی رفت و با طرف اصلی موضوع دیدار کرد. این اقدام مهم است، اما کافی نیست.»
او با لحنی انتقادی پرسید: «این کمیسیون آیا هیچ قدرت و ابزار اجرایی دارد یا خیر؟ آیا با این حجم از مسائل انباشته، قرار است حتی یک گام عملی بردارد یا نه؟ اگر این کمیسیون فقط شنونده باشد و هیچ مسئولیت الزامآور و ابتکار عملی نداشته باشد، چگونه میتواند به حل مسئله کمک کند؟»
اعتراض به حذف زبان کردی در مجلس و مطالبه رسمیت یافتن این زبان در سراسر ترکیه
بخش دیگری از سخنان ساکیک به جایگاه زبان کردی در مجلس و عرصه عمومی اختصاص داشت. او با اشاره به اینکه هرگاه در مجلس کلمهای به کردی گفته میشود، از صورتجلسهها حذف میشود، گفت: «رئیس کمیسیون و مدیریت مجلس هنوز وقتی کلمهای کردی از تریبون اینجا گفته میشود، آن را از صورتجلسات حذف میکنند؛ اما عجیب است که هرکس به دیاربکر میرود، در آنجا همه نسبت به زبان کردی اظهار احترام و علاقه میکنند.»
ساکیک تأکید کرد: «ما میخواهیم زبان کردی در همه عرصههای زندگی از احترام و رسمیت برخوردار باشد. میخواهیم این زبان در کنار ترکی، زندگی کند، نه اینکه صرفاً تحمل شود. ما خواستار اقدامات سریع و جدی در این زمینه هستیم؛ از جمله در حوزه آموزش، خدمات عمومی و استفاده رسمی در نهادها.»
چرا هاکان فیدان چرا از مواضع گذشتهاش عقب نشست؟
سِری ساکیک در ادامه به نقش هاکان فیدان در دورههای پیشین مذاکرات و ارزیابیهای او درباره مسئله کرد پرداخت و گفت که رویکرد امروز فیدان با آنچه پیشتر مطرح میکرد فاصله زیادی دارد: «من حساسیتهای آقای فیدان را میدانم. اما چه شد که با وجود آن همه ارزیابی مهم و دقیق از مسئله کرد، امروز هم در گفتار و هم در عمل اینقدر عقبتر از گذشته قرار گرفتهاید؟ چرا نسبت به آن روزها، هم در سطح گفتمان و هم در عرصه عملی، بسیار عقبتر هستید؟»
او با اشاره به دیدارهای پیشین با مسئولان سازمان اطلاعات (میت) گفت: «در گفتوگوهایی که با میت داشتیم، با تیمی روبهرو بودیم که درک و نگاهشان از بسیاری از سیاستمداران جلوتر بود. خودشان میگفتند: در طول صد سال، در حق کردها بیعدالتی شده است.»
ساکیک با یادآوری این که در زمان حملات و حاشیه سازی های سیاسی علیه هاکان فیدان، گروهی که او (ساکیک) نمایندگیاش را بر عهده داشت، نخستین جریانی بوده که از فیدان حمایت کرده است: «وقتی علیه شما عملیات سیاسی بهراه افتاد، نخستین گروهی که از شما در این تریبون دفاع کرد، ما بودیم. چون نمیخواستند مسئله کرد بهطور مسالمتآمیز حل شود. آن روز ما از این روند دفاع کردیم، چون حل دموکراتیک و صلحآمیز مسئله کرد را میخواستیم.»
هر روز به دمشق میروید، اما باید به کردستان سوریه بروید
او در بخش مهم و پایانی سخنانش با اشاره مستقیم به سیاستهای کنونی ترکیه در قبال سوریه و رفتوآمدهای دیپلماتیک به دمشق، خطاب به هاکان فیدان گفت: «اکنون ما به شما میگوییم، آقای فیدان، شما هر روز در راه دمشق هستید. اما جایی که باید به آن بروید، جایی است که برادران ما حضور دارند؛ به کردستان سوریه بروید.»
