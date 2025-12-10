به گزارش کردپرس، در جلسه بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ در مجلس ترکیه، صالحه آیدنیز، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، با انتقادی شدیدالحن علیه رویکرد اقتصادی و سیاسی دولت این کشور، آن را متهم کرد که بودجه را «نه برای مردم، بلکه برای دستگاه قدرت» طراحی کرده است.

مردم گرسنه‌اند، اما بودجه برای کاخ‌ها و تشریفات حکومت نوشته شده است

آیدنیز با اشاره به تشدید بحران اقتصادی و فشار بر طبقات فرودست، گفت: «در حالی‌که مردم نمی توانند حتی قبض برق‌شان را بپردازند، جوانان بیکارند و کارگران و بازنشستگان از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی مثل غذا و سرپناه عاجزند، بودجه کشور صرف ساختن کاخ‌ها، ساختمان‌های مجلل، خرید خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و هزینه‌های نمایشی دولت می‌شود.» او گفت که بخش بزرگی از بودجه نه به نیازهای اجتماعی، بلکه مستقیماً به جیب سرمایه‌داران و نهادهای نزدیک به قدرت می‌رود.

بودجه دزدیده شده و مجلس هم تبدیل شده به مُهر تأیید بر کارهای دولت

آیدنیز با تأکید بر اینکه بودجه حق مردم است و باید با مشارکت جامعه تدوین شود، گفت: «بودجه دیگر سندی نیست که در مجلس با نظر مردم، اتحادیه‌ها، نهادهای مدنی و مدیریت‌های محلی بررسی شود. دولت آن را در پشت درهای بسته می‌نویسد و مجلس فقط نقش مُهر تأیید را دارد.»

او افزود: «بودجه از مردم ربوده شده است. مجلس نه ناظر است و نه قانون‌گذار؛ زیر سایه قدرت اجرایی قرار گرفته و به نهادی تشریفاتی تبدیل شده است.»

هویت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌ها در این بودجه حذف شده‌اند

آیدنیز سپس به یکی از مهم‌ترین محورهای سخنانش یعنی «حذف سیستماتیک زبان‌ها و هویت‌ها از ساختار رسمی کشور» پرداخت: «این بودجه بر پایه یک رویکرد متمرکز، تک‌صدایی و نابرابر نوشته شده است. هویت‌ها، زبان‌ها و باورهای مختلف نادیده گرفته شده‌اند و تبعیض دوباره تولید می‌شود.»

کُردها هرگز تُرک نشده‌اند و نخواهند شد

آیدنیز با لحنی شدید، مسئله ممنوعیت زبان کردی در مجلس را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اینکه زبان میلیون‌ها انسان در مجلس ممنوع باشد، غیرقابل‌قبول و شرم‌آور است. چند کلمه کردی را از صورت‌جلسه‌ها حذف می‌کنند، می‌نویسند "ایکس" (زبان مجهول) یا فلان. گویی این زبان یک گناه یا جرم است که ما مرتکب می شویم.»

او افزود: «این رفتار نه فقط بی‌احترامی به کردها، بلکه نادیده‌گرفتن یک میراث تاریخی و فرهنگی مشترک است. کردها با وجود صد سال سیاست‌های یکسان سازی (آسیمیلاسیون)، هرگز تُرک نشده‌اند و نخواهند شد.»

کردها برای ساختن جمهوری دموکراتیک صد سال مقاومت کرده‌اند

آیدنیز با اشاره به مبارزه تاریخی کردها گفت: «کردها برای ساختن یک جمهوری دموکراتیک، صد سال است با اراده‌ای پایدار مقاومت کرده‌اند. این مجلس باید این اراده را ببیند. نخستین گام نیز پذیرش زبان مادری و رسمی‌شدن آموزش و استفاده عمومی از آن است.»

اگر از صلح و دموکراسی حرف می‌زنیم، باید کردی را هم به رسمیت بشناسیم

او ادامه داد: «اگر قرار است درباره صلح و دموکراسی حرف بزنیم، باید درباره زبان کردی هم حرف بزنیم. صلح بدون احترام به زبان مردم ممکن نیست.» او حذف زبان کردی از صورتجلسه‌ها و قطع میکروفون نمایندگان هنگام صحبت به کردی را «نقض صریح حقوق بشر و هتک حرمت به زبان مردم کُرد» دانست.