واردات گمرکات کردستان به ۵۲۳ میلیون دلار رسید

به گزارش کرد پرس، فرامرز امیدی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، بیش از ۱۴۳ هزار تُن کالا به ارزش نزدیک به ۵۲۳ میلیون دلار از مسیر گمرکات استان وارد کشور شده است.

وی میزان واردات قطعی این دوره را حدود ۶۷ هزار تُن به ارزش ۲۳۷ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: واردات قطعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۵۵ درصد و از حیث ارزش دلاری ۵۸ درصد افزایش یافته است.

ناظر گمرکات کردستان اظهار کرد: عمده کالاهای وارداتی شامل شمش طلا، شمش و ضایعات آلومینیوم، موز سبز، دکل حفاری، نفتا، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و قطعات خط تولید، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز مرزنشینان است.

امیدی ادامه داد: این کالاها از کشورهای عراق، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، هند، چین، اکوادور، فیلیپین، اتریش و ایتالیا وارد و ترخیص شده است.