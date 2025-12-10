گزارش باران ۱۲۱ میلی متری در ایلام / محور عین خوش اندیمشک بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، طبق اعلام هواشناسی استان، مجموع بارندگی ایستگاه‌های هواشناسی استان تا ساعت۶/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۹ برای ایلام۱۲۱/۱، ارکواز۸۵/۴، آبدانان۸۳/۰، ایوان۷۹/۰، دهلران۷۱/۴، سرابله۶۶/۶، بدره۶۶/۰، دره شهر۵۲/۸، لومار۴۶/۳، بلاوه۴۱/۷، هلیلان۳۲/۶ و مهران ۲۳ گزارش شده است.

سیدزاهدین چشمه‌خاور مدیرکل راهداری و امور حمل و نقل استان نیز با بیان اینکه طی شبانه‌روز گذشته در ۱۳ محور استان بارندگی ثبت شده است، گفت: بر اساس پایش دوربین‌های نظارت تصویری و گزارش‌های ادارات تابعه، با حضور به‌موقع نیروهای راهداری هیچ‌گونه مشکلی در تردد ایجاد نشد.

وی افزود: در پی بارش‌ها، ریزش‌برداری در ۷۲ نقطه از محورهای استان توسط نیروهای عملیاتی انجام شد.

مراد یگانه فرماندار ویژه دهلران نیز از ثبت بیش از ۷۰ میلی‌متر بارندگی در شبانه‌روز گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: با وجود آب‌گرفتگی مقطعی محور «عین‌خوش» به «دشت‌عباس» با ایجاد مسیر جایگزین، تردد در این مسیر ارتباطی جریان دارد.

وی با اشاره به وضعیت راه‌های این شهرستان افزود: شدت بارش‌ها منجر به آب‌گرفتگی و انسداد موقت در مسیر «عین‌خوش» به سمت «دشت‌عباس» شد که در اسرع وقت با حضور عوامل راهداری و امدادی، مسیر انحرافی و کناری برای عبور خودروها بازگشایی شد و خوشبختانه هم‌اکنون تردد در این محور بدون مشکل خاصی در جریان است.

یگانه در خصوص خسارات وارده به مناطق مسکونی این شهرستان در پی آبگرفتگی گفت: در سطح شهر دهلران گزارش‌هایی مبنی بر نفوذ آب و خسارت به برخی منازل مسکونی دریافت شده که گروه‌های ارزیاب و امدادی در حال رسیدگی به وضعیت هستند.