باران به تالاب «کانی‌برازان» مهاباد جانی دوباره داد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: با توجه به خشکسالی و افت چشمگیر منابع آبی، تالاب کانی‌برازان در ماه‌های گذشته به‌طور کامل خشک شده بود، ولی در اثر بارش‌های مؤثر دو روز اخیر روند آبگیری خود را آغاز کرد.

به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی با اشاره به اینکه تا تاریخ هفدهم آذرماه بارش مؤثری در منطقه ثبت نشده بود،در جمع خبرنگاران افزود: ورود رواناب‌ها و جریان‌های سطحی ناشی از بارندگی اخیر موجب افزایش تراز آبی تالاب و آغاز احیای تدریجی آن شده است.

او ادامه داد: این بارش‌ها نقش مهمی در جبران بخشی از افت سطح سفره‌های کم‌عمق و تأمین آب ورودی تالاب داشته‌اند.

سلیمانی گفت: نیروهای یگان طی روزهای اخیر علاوه بر پاکسازی و بازگشایی ورودی‌های آبی و رفع انسداد مسیرهای طبیعی جریان آب، نسبت به شناسایی و جمع‌آوری موتورپمپ‌های غیرمجاز برداشت آب از رودخانه مهاباد نیز اقدام کرده‌اند تا از هدررفت منابع آبی ورودی و کاهش فشار بر جریان طبیعی رودخانه جلوگیری شود.

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد ابراز امیدواری کرد: با تداوم بارندگی‌ها و مدیریت بهینه منابع آبی، فرآیند احیای زیستگاهی تالاب کانی‌برازان در ماه‌های آینده تثبیت شده و امکان بازگشت پرندگان آبزی و کنارآبزی فراهم شود.

