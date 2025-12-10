به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی با اشاره به اینکه تا تاریخ هفدهم آذرماه بارش مؤثری در منطقه ثبت نشده بود،در جمع خبرنگاران افزود: ورود روانابها و جریانهای سطحی ناشی از بارندگی اخیر موجب افزایش تراز آبی تالاب و آغاز احیای تدریجی آن شده است.
او ادامه داد: این بارشها نقش مهمی در جبران بخشی از افت سطح سفرههای کمعمق و تأمین آب ورودی تالاب داشتهاند.
سلیمانی گفت: نیروهای یگان طی روزهای اخیر علاوه بر پاکسازی و بازگشایی ورودیهای آبی و رفع انسداد مسیرهای طبیعی جریان آب، نسبت به شناسایی و جمعآوری موتورپمپهای غیرمجاز برداشت آب از رودخانه مهاباد نیز اقدام کردهاند تا از هدررفت منابع آبی ورودی و کاهش فشار بر جریان طبیعی رودخانه جلوگیری شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد ابراز امیدواری کرد: با تداوم بارندگیها و مدیریت بهینه منابع آبی، فرآیند احیای زیستگاهی تالاب کانیبرازان در ماههای آینده تثبیت شده و امکان بازگشت پرندگان آبزی و کنارآبزی فراهم شود.
نظر شما