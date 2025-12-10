تردد در محور سروآباد – پاوه فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است

به گزارش کرد پرس، محمد شبرندی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، گفت: رانندگان پیش از ورود به این محور باید خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کرده و وسایل گرمایشی همراه داشته باشند.

وی همچنین توصیه کرد مسافران پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه ها اطلاع دقیق کسب کنند.

رئیس راهداری شهرستان سروآباد افزود: نیروهای راهداری در منطقه در حالت آماده باش کامل قرار دارند و عملیات برف روبی و نمک پاشی به صورت مستمر ادامه دارد.

راهداری از شهروندان خواست در صورت امکان، از سفرهای غیرضروری در این شرایط جوی خودداری کنند.