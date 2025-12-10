۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۰

تردد در محور سروآباد – پاوه فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است

تردد در محور سروآباد – پاوه فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است

سرویس کردستان - رئیس راهداری شهرستان سروآباد گفت: با تداوم بارش برف و لغزندگی سطح جاده، رفت و آمد در گردنه ژالانه تنها با استفاده از زنجیر چرخ انجام می شود.

به گزارش کرد پرس، محمد شبرندی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، گفت: رانندگان پیش از ورود به این محور باید خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کرده و وسایل گرمایشی همراه داشته باشند.

وی همچنین توصیه کرد مسافران پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه ها اطلاع دقیق کسب کنند.

رئیس راهداری شهرستان سروآباد افزود: نیروهای راهداری در منطقه در حالت آماده باش کامل قرار دارند و عملیات برف روبی و نمک پاشی به صورت مستمر ادامه دارد.

راهداری از شهروندان خواست در صورت امکان، از سفرهای غیرضروری در این شرایط جوی خودداری کنند.

کد مطلب 2791581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha