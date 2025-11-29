سکوت رسانەهای دولتی اقلیم کردستان درباره درگیریهای گویر اربیل

به گزارش کردپرس، جوهر آغا، رئیس عشیره هرکی، در واکنش به رویدادهای اخیر اعلام کرد: «این ظلمی که بر عشیره هرکی روا داشته می‌شود قابل قبول نیست. هرکی‌ها با سربلندی از دل این ظلم و ناحقی و کشتار جمعی عبور خواهند کرد.»

در حالی که منابع محلی از افزایش تنش‌ها سخن می‌گویند، رسانه‌های رسمی و دولتی اقلیم کردستان در قبال این درگیری‌ها سکوت کرده‌اند و تاکنون توضیح یا موضع‌گیری روشنی درباره منشأ تنش‌ها و دخالت افراد بیرون از منطقه ارائه نشده است.

یکی از رسانه‌های نزدیک به اتحادیه میهنی کردستان نیز در گزارشی ادعا کرده است: «چهار ساعت و ۳۰ دقیقه است که در گویر درگیری مسلحانه ادامه دارد و تلفات وجود دارد، اما مسرور بارزانی همچنان سکوت کرده است.»