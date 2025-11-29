۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۸

سکوت رسانەهای دولتی اقلیم کردستان درباره درگیریهای گویر اربیل

رئیس عیشره هرکی: این ستم را نخواهیم پذیرفت
سرویس عراق و اقلیم کردستان- هم‌زمان با بالاگرفتن درگیری‌ها در روستای لاجان از توابع استان اربیل، سکوت رسانه‌های رسمی اقلیم کردستان درباره پشت‌پرده این تنش، پرسش‌هایی را در میان افکار عمومی برانگیخته است، رئیس عشیرە هرکی اعلام کردە است که هرکی‌ها با سربلندی از دل این ظلم و ناحقی و کشتار جمعی عبور خواهند کرد.

به گزارش کردپرس، جوهر آغا، رئیس عشیره هرکی، در واکنش به رویدادهای اخیر اعلام کرد: «این ظلمی که بر عشیره هرکی روا داشته می‌شود قابل قبول نیست. هرکی‌ها با سربلندی از دل این ظلم و ناحقی و کشتار جمعی عبور خواهند کرد.»

در حالی که منابع محلی از افزایش تنش‌ها سخن می‌گویند، رسانه‌های رسمی و دولتی اقلیم کردستان در قبال این درگیری‌ها سکوت کرده‌اند و تاکنون توضیح یا موضع‌گیری روشنی درباره منشأ تنش‌ها و دخالت افراد بیرون از منطقه ارائه نشده است.

یکی از رسانه‌های نزدیک به اتحادیه میهنی کردستان نیز در گزارشی ادعا کرده است: «چهار ساعت و ۳۰ دقیقه است که در گویر درگیری مسلحانه ادامه دارد و تلفات وجود دارد، اما مسرور بارزانی همچنان سکوت کرده است.»

