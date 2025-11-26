مهاباد همچنان در هاله بنفش آلودگی!

به گزارش کردپرس، سعید موسوی در گفت و گویی خبری با اعلام آخرین وضعیت کیفی هوا در استان افزود: بر اساس آخرین پایش انجام شده شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای مهاباد ۱۹۰ و ناسالم بوده همچنین شاخص ۲۴ ساعته این شهرستان نیز ۲۵۴ و بسیار ناسالم ثبت شده است.

او ادامه داد: همچنین شاخص لحظه‌ای ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی نیز ۱۵۴ و ناسالم گزارش شده است این در حالیست که شاخص ۲۴ ساعته این شهرستان ۱۵۷و ناسالم بود.

موسوی گفت: روند آلودگی هوا، ضرورت کاهش ترددها و توجه ویژه گروه‌های حساس را دوچندان کرده است.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان، حفظ کیفیت هوا را از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های مسئول عنوان کرد و گفت: کنترل صنایع آلاینده، ارتقای فناوری‌های تولیدی و توسعه انرژی‌های پاک از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌روست.

شب گذشته نیز براساس آخرین داده‌های ایستگاههای سنجش کیفیت هوا، شاخص هوای این شهر به ۳۳۱ (PM۱۰) رسید و رکورد جدیدی در افزایش آلاینده ها در مهاباد ثبت شد.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده‌است.