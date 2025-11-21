مهاباد ناسالم ترین شهر در آذربایجان غربی شد

به گزارش کردپرس، سعید موسوی در جمع خبرنگاران اضافه کرد: طبق داده های دریافتی هوای مهاباد با شاخص ۲۰۲ ناسالم، ارومیه با شاخص ۱۳۰، شاهین دژ با شاخص ۱۴۰، پیرانشهر با شاخص ۱۱۰ ناسالم برای گروههای حساس است.

وی اظهار کرد: ذرات ۲.۵ میکرون علت اصلی آلودگی هوا هستند که در اثر وارونگی دما، پایداری و سکون هوا شاهد این ناپاکی هوا در این شهرها هستیم.

معاون محیط زیست انسانی استان توصیه کرد که افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز مدت زمان فعالیت‌های طولانی یا سنگین در خارج از منزل را کاهش دهند.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت عمومی در کاهش آلودگی هوا تأکید کرد و گفت: روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، فعالیت‌های عمرانی و هر اقدامی که منجر به افزایش آلودگی شود ممنوع است و شهروندان باید از انجام چنین فعالیت‌هایی خودداری کنند.

موسوی با اشاره به راهکارهای کاهش آلودگی هوا افزود: کاهش استفاده از خودروهای شخصی، بهره‌گیری از حمل و نقل عمومی، دقت در سوخت‌گیری و جلوگیری از سرریز سوخت، همچنین کنترل فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.