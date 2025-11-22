آلودگی هوا ٥ شهر آذربایجان غربی را دربرگرفت

به گزارش کردپرس، سعید موسوی افزود: هوای ارومیه مرکز استان در شرایط ناسالم برای گروههای حساس با شاخص ۱۰۴، شوط ناسالم با شاخص ۱۶۲، پیرانشهر ناسالم با شاخص ۱۵۲، شاهیندژ ناسالم برای گروههای حساس با شاخص ۱۳۹ و مهاباد ناسالم با شاخص ۱۶۱ است.
او گفت: علت آلایندگی در هوای این شهرها پدیده وارونگی دما و دود ناشی از سوخت خودروهای فرسوده، کارخانجات و منازل بوده و ذرات ۲.۵ میکرون در هوای این شهرها افزایش یافته است.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی از مردم خواست با خودداری از فعالیتهایی که موجب افزایش آلودگی میشود، از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک و عملیات عمرانی یا قیرکاری، در کاهش آلودگی هوا مشارکت کنند.
او همچنین به بیماران قلبی، ریوی و مبتلایان به آسم توصیه کرد که از فعالیت بدنی شدید و حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
موسوی تاکید کرد: رعایت الگوی مصرف سوخت، استفاده درست از وسایل گرمایشی، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و توجه به سوختگیری صحیح از مهمترین راهکارها برای کاهش آلودگی است.
موسوی افزود: تشدید کنترل خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اطلاعرسانی پلیس راهور درباره عدم تردد خودروهای تک سرنشین و تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی نیز در دستور کار قرار دارد.
