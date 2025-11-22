آلودگی هوا ٥ شهر آذربایجان غربی را دربرگرفت

او گفت: علت آلایندگی در هوای این شهرها پدیده وارونگی دما و دود ناشی از سوخت خودروهای فرسوده، کارخانجات و منازل بوده و ذرات ۲.۵ میکرون در هوای این شهرها افزایش یافته است.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی از مردم خواست با خودداری از فعالیت‌هایی که موجب افزایش آلودگی می‌شود، از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک و عملیات عمرانی یا قیرکاری، در کاهش آلودگی هوا مشارکت کنند.

او همچنین به بیماران قلبی، ریوی و مبتلایان به آسم توصیه کرد که از فعالیت بدنی شدید و حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

موسوی تاکید کرد: رعایت الگوی مصرف سوخت، استفاده درست از وسایل گرمایشی، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و توجه به سوخت‌گیری صحیح از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش آلودگی است.

موسوی افزود: تشدید کنترل خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اطلاع‌رسانی پلیس راهور درباره عدم تردد خودروهای تک سرنشین و تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی نیز در دستور کار قرار دارد.