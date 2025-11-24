هوای مهاباد در وضعیت بنفش/ کیفیت هوا بسیار ناسالم

به گزارش کردپرس، از ایرنا، سعید موسوی افزود: کیفیت هوای شهرهای ارومیه و خوی با شاخص ۱۵۰ و شاهین‌دژ با شاخص ۱۱۲ ناسالم برای گروههای حساس است.

وی از شهروندان خواست با توجه به تداوم پایداری هوا از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، عمرانی و مانند آن خودداری کنند.

موسوی ادامه داد: کاهش فعالیت‌های بدنی بیماران قلبی و ریوی مبتلا به آسم، به خصوص در فضای باز، خودداری از خروج غیرضروری از منزل نیز به هم استانی های ساکن در مناطق آلوده توصیه می‌شود.

وی خواستار رعایت الگوی مصرف سوخت و دقت لازم در استفاده از وسایل حرارتی( آبگرمکن، بخاری و تأسیسات گرمایشی) به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه حرارت در فضاهای مسکونی، تجاری و اداری. شد و گفت: کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی در این ایام ضروریست.

وی همچنین به رانندگان توصیه کرد تا دقت در هنگام سوختگیری در جایگاه‌ها و جلوگیری از سر ریز شدن بنزین و سایر سوخت‌ها را مورد توجه قرار دهند.

موسوی ادامه داد: جلوگیری از فعالیت توام با آلودگی واحدهای صنعتی آلاینده محیط زیست و تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی خودرو و اطلاع رسانی پلیس راهور در خصوص عدم تردد خودروهای تک سرنشین و استفاده از خودروهای حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار دارد.

در یک هفته اخیر این پنجمین روزی است که آلودگی هوا در آذربایجان غربی تداوم دارد.