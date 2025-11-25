مهاباد ششمین روز هوای آلوده را سپری می کند

به گزارش کردپرس، سعید موسوی با اعلام آخرین وضعیت کیفی هوا در استان اظهار کرد: روند آلودگی هوا با ثبت شاخص‌های «ناسالم» در ارومیه و مهاباد همچنان ادامه دارد.

او بر ضرورت کاهش ترددها و توجه ویژه گروه‌های حساس تاکید کرد و افزود: در ارومیه، شاخص لحظه‌ای به ۱۶۲ رسیده که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم است و شاخص ۲۴ ساعته نیز ۱۲۸ و در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: براساس پایش انجام شده شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در خوی ۱۲۸ بوده که وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس محسوب می‌شود. شاخص ۲۴ ساعته این شهر نیز ۱۲۲ ثبت شده است.

موسوی با بیان اینکه این سطح از آلودگی می‌تواند تأثیرات جدی بر سلامت شهروندان داشته باشد، تصریح کرد: گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان، بیماران قلبی‌–ریوی و زنان باردار باید از قرارگیری طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند. حتی افراد سالم نیز در چنین شرایطی ممکن است دچار علائم تنفسی، سردرد و خستگی شوند.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان، دستگاه‌های اجرایی را به اجرای جدی‌تر مصوبات کارگروه آلودگی هوا فراخواند و گفت: کاهش ترددهای غیرضروری، کنترل فعالیت واحدهای صنعتی و مدیریت ترافیک در ساعات اوج، از ضروری‌ترین اقدامات امروز است.

موسوی افزود: پایش لحظه‌ای کیفی هوا ادامه دارد و در صورت تشدید شرایط، اطلاع‌رسانی فوری انجام خواهد شد.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.