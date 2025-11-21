مقطع ابتدایی مهاباد هم تعطیل شد

به گزارش کردپرس، براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، با توجه به دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهرستان مهاباد طی ۲۴ ساعت گذشته، کیفیت هوا برای گروههای حساس در وضعیت "ناسالم" قرار گرفته است.
بر این اساس و با توجه به پایداری شرایط جوی، روز شنبه ۱ آذرماه، آموزش حضوری در مقاطع مهد کودک، پیشدبستانی و ابتدایی در تمامی مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی این شهرستان، در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر تعطیل بوده و آموزش بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
همچنین به شهروندان مهاباد توصیه میشود از تردد غیرضروری گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی و از انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز برای این افراد پرهیز شود.
