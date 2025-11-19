سرخط خبرهای۲۸ آبان خبرگزاری کردپرس

مظلوم عبدی وارد دهوک شد؛ فرمانده SDF در مجمع صلح و امنیت خاورمیانە سخنرانی میکند
مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک (SDF)، امروز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ به دهوک رسید و در ششمین کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه (MIPS ۲۰۲۵) شرکت خواهد کرد. او در یکی از پنلهای اصلی این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد. همراه او، الهام احمد، مسئول روابط خارجی اداره خودمختار شمال و شرق سوریه نیز حضور دارد. در بدو ورود، مظلوم عبدی مورد استقبال مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، قرار گرفت.
توافق جدید روسیه و سوریه برای تنظیم روابط میان دمشق و کردها
روسیه و دمشق به توافق جدیدی برای احیای حضور نظامی روسیه در جنوب سوریه دست یافتهاند. این توافق شامل ازسرگیری گشتزنیهای روسیه در مرزهای سوریه و اسرائیل، بازگشایی پستهای نظامی در بلندیهای جولان و مناطق جنوبی است. علاوه بر این، روسیه نقش میانجی در روابط دمشق با علویان لاذقیه و دروزیها را بر عهده میگیرد و کمکهای اقتصادی شامل فروش سوخت و مواد ساختمانی به سوریه ارائه خواهد کرد. همچنین، روسیه سامانه پدافند هوایی سوریه را احیا کرده و نیروهای ارتش سوریه را آموزش میدهد.
حزب دمکرات کردستان: هرگونه دستکاری در نتایج انتخابات خط قرمز ماست
حزب دمکرات کردستان با صدور بیانیهای اعلام کرد که هیچگونه تغییر یا دستکاری در نتایج انتخابات پارلمانی عراق، بهویژه در بخش کرسیهای اقلیتها، را نخواهد پذیرفت. این حزب تأکید کرد که انتخابات ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ بهطور شفاف و قانونی برگزار شده و نتایج نهایی بهطور رسمی اعلام شده است. در صورت هرگونه اقدام غیرقانونی برای بازشماری یا تغییر نتایج، حزب دمکرات موضع سیاسی جدی و قاطعی اتخاذ خواهد کرد.
