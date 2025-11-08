فروش نفت اقلیم کردستان از طریق سومو به بیش از ۷ میلیون بشکه رسید

به گزارش کردپرس، ریباز حملان، مشاور نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در امور مالی خبر داد که صادرات نفت اقلیم از زمان از سرگیری آن از طریق شرکت سومو از لوله‌های انتقال نفت به بندر جیهان ترکیه به بیش از ۷.۵ میلیون بشکه رسیده است.

به نوشته شفق نیوز، حملان توضیح داد که بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت اقلیم کردستان از طریق شرکت سومو فروخته شده است.

وی افزود که ما به تحویل درآمدهای مالی غیرنفتی به دولت فدرال عراق ادامه می‌دهیم و هیچ مشکل فنی در خصوص حقوق کارمندان اقلیم کردستان عراق میان دولت اربیل و دولت بغداد وجود ندارد.

مشاور نخست وزیر اقلیم کردستان عراق خبر داد که هیئتی از دولت اربیل پس از پایان انتخابات برای پیگیری مسأله حقوق باقی مانده کارمندان اقلیم به بغداد سفر خواهد کرد.