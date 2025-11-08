به گزارش کردپرس، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق امروز شنبه اعلام کرد که رای گیری ویژه نیروهای نظامی فردا صبح ساعت ۷ به وقت بغداد با مشارکت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر آغاز میشود.
خبرگزاری رسمی عراق نوشت: جمانه الغلای، سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که رای گیری ویژه نظامیان فردا یکشنبه ساعت ۷ صبح آغاز میشود و تا ۶ عصر ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد که در این انتخابات یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر واجد شرایط رای هستند.
الغلای اشاره کرد که شمار حوزههای ویژه رای برای نظامیان به ۸۰۹ حوزه و شمار مراکز رای دهی به ۴۵۰۱ مرکز رسیده است.
سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که رای گیری ویژه آوارگان نیز روز یکشنبه از ساعت ۷ آغاز میشود و در ساعت ۶ به پایان میرسد.
به گفته او، در این انتخابات، ۲۶ هزار و ۵۳۸ آواره واجد شرایط رای هستند که در ۲۷ حوزه و ۹۷ مرکز رای خود را به صندوق خواهند انداخت.
سکوت انتخاباتی در سراسر عراق ساعت هفت صبح امروز شنبه به وقت بغداد، یک روز پیش از «رأیگیری ویژه» در قالب انتخابات پارلمانی که قرار است فردا یکشنبه برگزار شود، آغاز شد.
