السودانی: بعد از خروج آمریکا از عراق، دیگر وجود سلاح خارج از کنترل دولت معنا نخواهد داشت

به گزارش کردپرس، محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق گفت گروه‌های مسلح در عراق دو راه بیشتر ندارند؛ یا باید به نیروهای امنیتی رسمی ملحق شوند یا صرفا به فعالیت سیاسی روی بیاورند.

السودانی با حضور در برنامه «بیستون تاک» شبکه تلویزیونی رووداو به پرسش‌های جوانان از استان‌های مختلف عراق پاسخ داد. وی در پاسخ به سئوالی درباره واکنش گروه‌های مسلح عراقی به آنچه در منطقه می‌گذرد گفت، ما دوره سختی را به علت تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان گذراندیم که موجب برانگیخته شدن ملت‌های عربی و اسلامی شد و واکنش‌های کنترل نشده‌ای به دنبال داشت. ما برای دفاع از کشور و مردم خود در برابر این واکنش‌ها ایستادیم.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق خاطرنشان کرد، به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که با هواپیماها و پهپادهایش از خاک عراق برای بیان مواضعش استفاده کند، و در این خصوص وارد رویارویی غیرعلنی شدیم.

وی افزود، نهادهای امنیتی و دولت عراق درباره صلح و جنگ تصمیم می‌گیرند و گروه‌های مسلح باید به دستگاه‌های امنیتی بپیوندند یا به فعالیت سیاسی روی بیاورند و گزینه سومی برای آنها وجود ندارد.

السودانی خاطرنشان کرد، در قانون به وضوح ذکر شده است که هر گروهی که شاخه مسلح دارد باید فعالیت امنیتی خود را از فعالیت به عنوان حزب قانونی جدا کند.

وی افزود، مردم عراق نیز از طریق انتخابات، نظر خود را در این باره اعلام می‌کنند.

نخست‌وزیر عراق درباره موضوع حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق نیز گفت، برای ما حاکمیت کشور مهم است و نمی‌خواهیم هیچ نیروی بیگانه در کشور ما حضور داشته باشد تا بهانه‌ای برای تبدیل شدن عراق به عرصه مناقشات وجود نداشته باشد.

وی افزود، دولت عراق وارد مذاکرات مستقیم با ائتلاف بین‌المللی شده است و ما به نمایندگی از ملت عراق به آنها گفتیم از شما بابت حمایت از عراق در جنگ با داعش تشکر و قدردانی می‌کنیم ولی عراق سال ۲۰۲۴ با عراق سال ۲۰۱۴ تفاوت دارد و اوضاع امنیتی اکنون باثبات است و نیروهای امنیتی عراقی در کشور مستقر هستند. ما بر این اساس مذاکره کردیم و فرصتی دو ساله یعنی تا سپتامبر ۲۰۲۶ را برای خروج ائتلاف بین‌المللی از عراق مشخص کردیم که پس از آن روابط بین ما و ائتلاف بین‌المللی به روابط امنیتی دوجانبه تبدیل می‌شود.

السودانی در عین حال گفت، حوادث در غزه و پیامدهای آن و تغییراتی که در سوریه رخ داد، همچنان عامل نگرانی است و داعش نیز با قدرت در سوریه حضور دارد.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد، بعد از پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق و تغییر ماهیت روابط با این ائتلاف، دیگر وجود سلاح خارج از کنترل دولت معنا نخواهد داشت و گروه‌های مسلح یا باید به نهادهای امنیتی ملحق شوند یا این که فعالیت سیاسی را برگزینند.