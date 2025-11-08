به گزارش کردپرس، فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق تلویحا خبر داد که ۶ گروه عراقی که از جانب امریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند، در دولت بعدی نماینده‌ای نخواهند داشت.

به نوشته شفق نیوز؛ فواد حسین در گفت‌وگو با الحدث اظهار داشت که این تصمیم از سوی طرف امریکایی اتخاذ شده است مبنی بر اینکه این گروه‌ها در فهرستی قرار گرفتند که واشنگتن آن را «فهرست ممنوعه» نامیده است.

وی توضیح داد که برای تضمین رابطه دیپلماتیک موفق عراق با جامعه جهانی این باید در نظر گرفته شود تا بتوان به راحتی با تمامی کشورها تعامل داشته باشیم.

وزیر خارجه عراق در خصوص انتخابات پارلمانی که قرار است در ۱۱ نوامبر در این کشور برگزار شود گفت که چالش‌های داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی انتخابات را متفاوت می‌سازد.

حسین با بیان اینکه شعارهای ما ثابت و بخشی از قانون اساسی هستند گفت که ما به یک میلیون رای دست خواهیم یافت.

وی با اشاره به اینکه هیچ مانعی در برابر پرداخت حقوق اقلیم از سوی بغداد وجود ندارد، گفت که باید برای حل مسأله بودجه اقلیم کردستان عراق راه حل جدیدی ایجاد کنیم. ما از اقلیت‌های دینی یا نژادی بهره برداری نمی‌کنیم.

وزیر خارجه عراق در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری انتخابات پاک و سالم و مبتنی بر واقعیت، جلوگیری از تقلب در فرآیند انتخابات را مهم دانست.

حسین در ادامه تاکید کرد که پارلمان بعدی باید قانونی برای مدیریت منابع دولتی در زمان انتخابات تصویب کند.

تاکید وزیر خارجه عراق بر لزوم اصلاح قانون انتخابات

وی افزود که باید قانون انتخابات تغییر کند تا به یک قانونی ملی عمومی تبدیل شود تا تمام کشور را در بر بگیرد.

وزیر خارجه عراق گفت که نخست وزیر و رئیس جمهور بعدی بر اساس تصمیم مردم عراق انتخاب خواهند شد.

حسین پیش بینی کرد که دولت بعدی در ژوئن یا ژوئیه سال بعدی تشکیل شود.

وی همچنین تاکید کرد که تحریم انتخابات توسط جریان صدر بر فرآیند سیاسی تاثیرگذار خواهد بود.

وزیر خارجه عراق اظهار داشت عدم اعتماد میان شهروندان موجب شده است تا آن‌ها از مشارکت در انتخابات خودداری کنند.

وی در ادامه اعلام کرد که نامزدی برای سمت نخست وزیری از طریق شیعه‌ها صورت می‌گیرد و نامزدهای ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان نیازمند موافقت ملی است.

وزیر خارجه عراق در پایان اظهار داشت که عراق با چالش‌های زیادی از جمله اقتصادی و سیاسی و امنیتی روبه‌رو است.