سمرا گُزل آزاد شد: مبارزه ما تا آزادی کامل ادامه دارد + فیلم

به گزارش کردپرس، جلسهٔ نهایی دادرسی پروندهٔ سمرا گُزل نمایندهٔ پیشین حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در دادگاه جنایت های کیفری سنگین آنکارا برگزار شد. او که به دلیل رابطه با یک عضو PKK برکنار شده و به زندان افتاده بود، با صدور حکم شش سال و سه ماه حبس به اتهام «عضویت در سازمان تروریستی» و دو سال و شش ماه به اتهام «جعل سند رسمی»، با قرار نظارت آزاد شد. سمرا گُزل پس از خروج از زندان زنان کاندیرا با استقبال خانواده، فعالان حقوق زنان، و اعضای حزب مردم برای برابری و دموکراسی (دم پارتی) همراه شد و با صدای بلند اعلام کرد: «تا زمانی که همه زندانیان سیاسی آزاد نشوند، این مبارزه ادامه دارد.»

سمرا گُزل، روز گذشته (دوشنبه) نمایندهٔ برکنار شده حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) که حکم نمایندگی دورهٔ گذشتهٔ این حزب را داشت، در جلسهٔ صدور رأی دادگاه جنایی سنگین ۲۲ آنکارا حاضر شد. این نشست با حضور اعضای کنگره دموکراتیک خلق ها، نمایندگان دم پارتی، انجمن حقوق‌دانان آزادی (ÖHD) و شمار زیادی از فعالان سیاسی زن برگزار شد. گُزل از طریق سیستم صوتی و تصویری آنلاین در جلسه شرکت کرد.

پس از احراز هویت و قرائت مدارک پرونده، نهاد قضایی رأی صادر کرد: شش سال و سه ماه حبس به اتهام «عضویت در سازمان»، و دو سال و شش ماه به اتهام «جعل سند رسمی». با این حال، دادگاه با قرار نظارت قضایی موافقت و آزادی موقت وی را تصویب کرد.

شب گذشته گُزل که پیش‌تر در پی کمپین تخریب و هجمهٔ رسانه‌ای به‌دست وزارت کشور ترکیه به ریاست سلیمان سویلو مورد هدف‌ قرار گرفته و بازداشت شده بود، از زندان زنان کاندیرا آزاد شد. هم‌زمان با آزادی، خانواده، دوستان، فعالان زن، نمایندگان دم پارتی و گروه‌های مدنی با گل و استقبال گرم در مقابل زندان حاضر شدند.

سخنان گُزل پس از آزادی

سمرا گُزل پس از خروج از زندان گفت: «تا زمانی که دوستان ما آزاد نشوند، ما مجاز نیستیم بگوییم خودمان آزادیم.» او تأکید کرد که روند صلح و دموکراسی را مثبت ارزیابی می‌کنند و افزود: «ما فکر می‌کنیم با این روند، زندان‌ها هم تخلیه خواهند شد. جامعه نیز این انتظار را دارد. تخلیهٔ زندان‌ها یکی از ارکان مهم این روند است. من هم در بیرون به مبارزه‌ام ادامه می‌دهم. تا زمانی که همهٔ دوستانم آزاد نشده‌اند، این مبارزه برای همهٔ ما ادامه خواهد یافت.»

نماینده برکنار شده کُرد با تأکید بر نقش زنان در این مسیر گفت: «مبارزهٔ آزادی برای ما زنان ادامه دارد. اگرچه آزاد شده‌ام، اما نمی‌توانم بگویم «ما آزادیم» چون هنوز بیرون هستم و هنوز آزادی کامل محقق نشده است. هدف ما آزادی است و معتقدم به آن خواهیم رسید. زنان همیشه نتیجهٔ موفقی داشته‌اند؛ همیشه در رأس، کارگر و پیش‌برندهٔ این روند بوده‌اند. در آن بستر، این مبارزه ادامه خواهد یافت.»