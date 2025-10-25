سه ماه پس از حملات پهپادی به تأسیسات نفتی کردستان؛ بغداد هنوز عاملان را معرفی نکرده است

به گزارش کردپرس، با گذشت سه ماه از تکرار حملات پهپادی به تأسیسات نفتی اقلیم کردستان، دولت عراق هنوز عاملان این حملات را معرفی نکرده است.
به نوشته کردستان24، در این مدت، چندین حمله پهپادی علیه میادین نفت و گاز اقلیم صورت گرفته، اما با وجود بررسیهای امنیتی و هماهنگی اقلیم با نیروهای فدرال، هیچ اطلاعیه رسمی درباره مسئولان این اقدامات منتشر نشده است.
احمد عامدی، کارشناس نظامی، اعلام کرده است: «ما میدانیم سه طرف پشت این حملات هستند. حتی پهپادهایی که ساقط شدهاند، نشانههایی از دخالت گروههای نجباء، حزبالله و قیس خزعلی دارند. قاسم الاعرجی نیز تأیید کرده بود که چهار گروه به اقلیم حمله میکنند، اما هیچگاه نام آنها برده نمیشود. این نشان میدهد که حشدالشعبی کنترل قابلتوجهی بر دولت فدرال دارد و حدود ۹۰ درصد نفوذ را در دست دارد.»
از سوی دیگر، ابراهیم علی، نامزد حزب دمکرات کردستان از استان دهوک، گفته است: «ما این پرونده را از راههای قانونی و از طریق دادگاههای بینالمللی پیگیری خواهیم کرد. همچنین با همپیمانان بینالمللی خود از جمله آمریکا و متحدانمان در غرب مذاکره خواهیم کرد تا مانع تداوم این حملات شوند. نمیشود اقلیم کردستان بخشی از عراق باشد اما دولت بگوید عاملان حمله را نمیشناسد.»
بر اساس گزارشها، حملات پهپادی از سال ۲۰۲۲ افزایش یافته و علاوه بر میادین نفت و گاز، زیرساختهای عمومی و تأسیسات انتقال نفت را نیز هدف قرار داده است.
شامگاه ۱۴ جولای ۲۰۲۵، در ساعتهای ۸:۲۰ و ۸:۲۵، دو پهپاد انتحاری به میدان نفتی خورمله در استان اربیل حمله کردند. طبق بیانیه وزارت منابع طبیعی اقلیم، «حمله خسارت جانی نداشت و تنها به لولههای انتقال آب در ایستگاه آسیب رساند.»
صبح روز بعد، سهشنبه ۱۵ جولای، حمله دیگری با پهپاد به میدان نفتی سرسنگ در ناحیه آمیدی استان دهوک انجام شد. در پی این حمله، شرکت آمریکایی HKN Energy فعالیت استخراج نفت را به طور موقت متوقف کرد.
روز چهارشنبه ۱۶ جولای، سه حمله پهپادی دیگر به میادین نفتی در مناطق زاخو و دهوک صورت گرفت که هرچند بدون تلفات انسانی بود، اما خسارات سنگینی به زیرساختهای تأسیسات وارد کرد.
