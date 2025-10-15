۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۶

معاون مدیر شرکت بازاریابی نفت عراق:

توافق اربیل و بغداد در خصوص نفت پس از سه ماه تمدید می‌شود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- معاون مدیر شرکت بازاریابی نفت عراق، با اشاره به اینکه تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفتِ اقلیم کردستان از طریق آن شرکت به فروش رسیده است، تاکید کرد که توافق اخیر بین اربیل و بغداد در خصوص نفت، پس از سه ماه دیگر تمدید می‌شود.

به گزارش کردپرس، حمدی شنگالی، معاون مدیر شرکت بازاریابی نفت عراق – سومو، گفت: صادرات نفت اقلیم کردستان، بدون هیچ مشکلی از بندر جیحان ترکیه ادامه دارد و میزان تولید به طور روزانه افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود که تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفتِ اقلیم کردستان از طریق شرکت سومو به فروش رسیده است.

همچنین تاکید کرد: توافق بین اربیل و بغداد در خصوص نفت، سه ماهه است و پس از آن تمدید خواهد شد.

صادارت نفت اقلیم کردستان، پس از دو سال و نیم وقفه در ساعت ۶:۵۰ بامداد روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ از سر گرفته شد و به طور روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام از طریق بندر جیهان ترکیه، صادر می‌شود.

کد خبر 2789714

