اقلیم کردستان در ۱۵ روز سه میلیون بشکه نفت به ترکیه صادر کرده است

به گزارش کردپرس، کمال محمد، وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان، در گفتوگویی با پایگاه خبری «الجبال» گفت: در مدت ۱۵ روز گذشته حدود دو میلیون و ۹۴۵ هزار بشکه نفت از اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان صادر شده است و در حال حاضر میزان تولید روزانه نفت در اقلیم به ۲۵۰ هزار بشکه میرسد.
وی افزود: طی این مدت دو مانع فنی بر سر راه صادرات پیش آمد؛ نخست پر شدن تانکرها در بندر جیهان و دوم تأخیر در ورود نفتبرها. به گفته او، به همین دلیل شرکت سومو در سوم اکتبر وزارت منابع طبیعی را از توقف موقت ۱۰ ساعته فرایند صادرات آگاه کرد.
کمال محمد تصریح کرد: طبق توافق موجود، روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت برای مصرف داخلی اقلیم اختصاص یافته، اما این مقدار پاسخگوی کامل نیاز مردم نیست. او گفت: «از این مقدار تنها حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین تولید میشود که میان سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک توزیع میگردد.»
وزیر منابع طبیعی افزود: محدود بودن حجم نفت تخصیصیافته تأثیر مستقیمی بر قیمت و میزان بنزین در اقلیم داشته است. پیشتر، اقلیم روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت دریافت میکرد و بهای تولید هر لیتر بنزین حدود ۷۰۰ دینار بود، اما اکنون با کاهش سهم به ۵۰ هزار بشکه در روز، قیمت بنزین تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
او در ادامه گفت: دولت عراق وعده داده است در صورت ناکافی بودن سهم فعلی، مقدار بیشتری نفت برای مصرف داخلی اقلیم اختصاص دهد.
کمال محمد همچنین با اشاره به وضعیت توافق نفتی میان اربیل و بغداد بیان داشت: «توافق برای سه ماه تمدید نشده، اما بر اساس قانون سهسالهی بودجه، تا پایان سال ۲۰۲۵ به قوت خود باقی خواهد ماند.»
وی در پایان گفت: «روند صادرات نفت اقلیم تا زمانی ادامه خواهد داشت که سه طرف به مفاد توافق پایبند باشند و در صورت تأخیر در تصویب بودجه ۲۰۲۶، احتمالاً هزینهها بر اساس قانون یکدوازدهم انجام خواهد شد.»
