به گزارش کردپرس، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در نشست صلح خاورمیانه در شهر شرمالشیخ تأکید کرد که بازسازی نوار غزه نیازمند خلع سلاح است.
او در سخنانش درباره عراق نیز گفت: «عراق نفت زیادی دارد، اما نمیداند با آن چه کند. این خود یک مشکل بزرگ است؛ اینکه ثروت زیادی داشته باشی اما ندانی چگونه از آن استفاده کنی.»
دونالد ترامپ در کنار عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آلثانی امیر قطر، در مراسم آغازین نشست صلح خاورمیانه در شرمالشیخ شرکت و توافق مربوط به بازسازی غزه را امضا کرد.
ترامپ پس از امضای این توافق گفت: «ما گامی بزرگ در مسیر صلح در خاورمیانه برداشتیم. همکاریها برای کمک به غزه آغاز خواهد شد. محمولهها و کمکهای مالی در حال تبادل است و میتوانیم با هم غزه را بازسازی کنیم.»
او ضمن قدردانی از مواضع کشورهای عربی و اسلامی گفت: «ما همگی برای آبادانی غزه همکاری خواهیم کرد.»
ترامپ همچنین تأکید کرد که: «ما خواهان خاورمیانهای عاری از سلاحهای مرگبار و ترور هستیم، و برای بازسازی غزه، خلع سلاح ضروری است.»
نظر شما