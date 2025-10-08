۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۹

ابراز تمایل آلمان برای توسعه همکاری با عراق و اقلیم کردستان در حوزه اقتصادی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سفیر جدید آلمان در دیدار با رئیس اقلیم کردستان تمایل کشورش برای توسعه و تقویت روابط خود با عراق و اقلیم کردستان عراق در زمینه‌های همکاری مشترک به ویژه حوزه اقتصادی را ابراز داشت.

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان از دنییل کرپر، سفیر جدید آلمان در عراق استقبال کرد.

نچیروان بارزانی در این دیدار آمادگی اربیل برای ارائه انواع پشتیبانی و کمک برای موفقیت آمیز بودن مأموریت دیپلماتیک این مقام آلمانی را اعلام و از حمایت‌ها و کمک‌های آلمان به عراق و اقلیم کردستان عراق قدردانی کرد.

از طرفی دیگر کرپر ضمن تشکر از بارزانی برای حسن استقبال و حمایت وی، بر تمایل کشورش برای توسعه و تقویت روابط خود با عراق و اقلیم کردستان عراق در زمینه‌های همکاری مشترک به ویژه حوزه اقتصادی تاکید کرد.

دو طرف همچنین اقدامات و آمادگی‌های جاری در عراق و اقلیم کردستان عراق برای انتخابات پارلمانی عراق را بررسی و درباره اوضاع کلی عراق و اقلیم و آخرین تحولات منطقه گفت‌وگو کردند.

