حفاری تونل در کوه رنو ایلام این بار برای عبور قطار

به گزارش خبرگزاری کردپرس، جعفر رفیعی مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در مسیر اسلام آباد به ایلام ۷۷ کیلومتر مسیر ریلی مطالعه شده که دو قطعه این مسیر به مرحله اجرا در آمده است.

وی افزود: در طول این ۷۷ کیلومتر ۲۰ دستگاه تونل در مجموع به طول ۱۵۵۰۵ متر و ۴۰ دستگاه پل بزرگ در مجموع به طول ۴ هزارمتر و ۵ ساختمان ایستگاه مسافری و حمل کالا پیش بینی شده است.

جعفر رفیعی خاطر نشان کرد: ۳۴ کیلومتر زیر سازی این مسیر ۷۷ کیلومتری در قالب دو قرارداد به طول ۳۴ کیلومتر در حال انجام می باشند که در صورت تامین اعتبار لازم، عملیات اجرایی قطعات دوم و سوم نیز شروع خواهد شد و کل محور اسلام آباد تا ایلام در مرحله اجرا قرار می گیرد و طبق روند مراحل اجرا، پس از زیرسازی بایستی روسازی و ریل گذاری توسط شرکت های تخصصی مربوطه انجام گیرد که این مرحله هزینه ای برابر و چه بسا فراتر از مبلغ زیرسازی را می طلبد.

مدیرکل راه و شهرسازی افزود: در ادامه مسیر از ایلام به سمت مهران، دهلران و اندیمشک ۳۶۷ کیلومتر مسیر ریلی برای اتصال راه آهن غرب به خوزستان پیش بینی شده که تلاش برای اخذ ماده ۲۳ آن همچنان ادامه دارد.