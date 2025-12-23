۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۴

حفاری تونل در کوه رنو ایلام این بار برای عبور قطار

حفاری تونل در کوه رنو ایلام این بار برای عبور قطار

سرویس ایلام - مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در بازدید از تونل در حال حفاری راه آهن در منطقه کوه رنو ایلام گفت: بیش از صد متر از حفاری اولین تونل راه آهن در استان ایلام در منطقه رنو تا کنون انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، جعفر رفیعی مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در مسیر اسلام آباد به ایلام ۷۷ کیلومتر مسیر ریلی مطالعه شده که دو قطعه این مسیر به مرحله اجرا در آمده است.

وی افزود: در طول این ۷۷ کیلومتر ۲۰ دستگاه تونل در مجموع به طول ۱۵۵۰۵ متر و ۴۰ دستگاه پل بزرگ  در مجموع به طول ۴ هزارمتر و ۵ ساختمان ایستگاه مسافری و حمل کالا پیش بینی شده است.

جعفر رفیعی خاطر نشان کرد: ۳۴ کیلومتر زیر سازی این مسیر ۷۷ کیلومتری در قالب دو قرارداد به طول ۳۴ کیلومتر در حال انجام می باشند که در صورت تامین اعتبار لازم، عملیات اجرایی قطعات دوم و سوم نیز شروع خواهد شد و کل محور اسلام آباد تا ایلام در مرحله اجرا قرار می گیرد و طبق روند مراحل اجرا، پس از زیرسازی بایستی روسازی و ریل گذاری توسط شرکت های تخصصی مربوطه انجام گیرد که این مرحله هزینه ای برابر و چه بسا فراتر از مبلغ زیرسازی را می طلبد.

مدیرکل راه و شهرسازی افزود: در ادامه مسیر از ایلام به سمت مهران، دهلران و اندیمشک ۳۶۷ کیلومتر مسیر ریلی برای اتصال راه آهن غرب به خوزستان پیش بینی شده که تلاش برای اخذ ماده ۲۳ آن همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 2792004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha