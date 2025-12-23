سفر هیأت عالی‌ حزب دمکرات کردستان به بغداد برای مذاکره درباره دولت آینده

به گزارش کردپرس، یک هیأت بلندپایه از حزب دمکرات کردستان روز سەشنبە ۲۰۲۵/۱۲/۲۳ وارد بغداد شد و قرار است مجموعه‌ای از دیدارها و گفت‌وگوها را با نیروها و طرف‌های سیاسی عراقی انجام دهد.

فارس عیسی، رئیس نمایندگی دولت اقلیم کردستان در بغداد و عضو هیأت مذاکره‌کننده حزب دمکرات کردستان،در گفت‌وگویی مطبوعاتی اعلام کرد که در آخرین نشست کمیته مرکزی حزب دمکرات، تصمیم به تشکیل یک هیأت مذاکره‌کننده برای گفت‌وگو با طرف‌های عراقی گرفته شده و بر اساس این تصمیم، هیأت عالی‌رتبه حزب دمکرات امروز سه‌شنبه وارد بغداد شدە است.

به‌گفته این مقام اقلیم کردستان، هدف از سفر این هیأت، گفت‌وگو درباره تشکیل دولت جدید عراق، پست‌های سهم کردها در دولت آینده، مسائل مناطق مورد مناقشه بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اساسی و همچنین موضوع بودجه و حقوق کارمندان اقلیم کردستان است.

این هیأت به ریاست فاضل میرانی، مسئول هیأت اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، تشکیل شده و اعضای آن عبارت‌اند از: فؤاد حسین و نوزاد هادی از اعضای دفتر سیاسی، امید صباح عضو کمیته مرکزی حزب، و فارس عیسی رئیس نمایندگی دولت اقلیم کردستان در بغداد.