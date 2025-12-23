۹۰ درصد بیماران سوختگی سنندج نیازمند جراحی هستند/بستری شدن ۱۲۸ نفر در سال ۱۴۰۴

به گزارش کرد پرس، اسرین زندی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به حجم بالای مراجعات به این مرکز درمانی، گفت: در این مدت، ۷۵۱ تخت روز در بخش سوختگی اشغال شده که نشان دهنده شیوع بالای حوادث سوختگی، به ویژه ناشی از بی احتیاطی های خانگی است.

وی با تشریح ظرفیت های درمانی بیمارستان کوثر، افزود: این مرکز دارای ۲۴ تخت بخش سوختگی و ۶ تخت آی سی یو سوختگی است و بیماران بدحال از جمله موارد سوختگی الکتریکی یا دارای درصد سوختگی بالا، ابتدا در آی سی یو بستری می شوند.

سرپرستار بخش سوختگی بیمارستان کوثر با تأکید بر پیچیدگی مراقبت از بیماران سوختگی، اظهار کرد: سوختگی تنها یک آسیب جسمی نیست و تمامی ابعاد زندگی فرد و خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین دلیل این بیماران نیازمند حمایت های ویژه درمانی و تجهیزاتی هستند.

زندی بیشترین علل سوختگی را حوادث خانگی، پخت وپز، مایعات داغ به ویژه در کودکان، انفجار و برق گرفتگی عنوان کرد و ادامه داد: آموزش عمومی و آگاهی بخشی می تواند نقش مؤثری در کاهش این حوادث داشته باشد.

وی با تشریح اقدامات اولیه هنگام سوختگی، یادآور شد: تماس فوری با اورژانس ۱۱۵، خنک کردن محل سوختگی با آب ولرم، پرهیز از استفاده از مواد سنتی و انتقال سریع بیمار، از اقدامات حیاتی اولیه است.