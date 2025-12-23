۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۳

معاون پیشگیری دادگستری ایلام ؛

نهادهای مردمی بازوی توانمند دستگاه قضایی در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی

سرویس ایلام - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با تأکید بر نقش‌آفرینی نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از وقوع جرم، گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان، اساتید و جامعه مدنی، زمینه‌ساز تحول و تعالی قوه قضائیه و ارتقای امنیت اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، امیرحسین آذرمنش در نشست مجمع نهادهای مردمی همکار قوه قضائیه در استان ایلام با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در فرآیند پیشگیری از جرم، اظهار داشت: رویکرد دستگاه قضایی، شنیدن دیدگاه‌ها و نظرات نخبگان، اساتید، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی است و تلاش داریم با رعایت زمان، بیشترین بهره را از این ظرفیت ارزشمند ببریم.

وی با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضایی، افزود: این دستورالعمل با هدف ایجاد تحول و تعالی در قوه قضائیه تدوین شده و اجرای صحیح آن، نیازمند همکاری و همراهی واقعی نهادهای مردمی و جامعه مدنی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام دومین هدف از تشکیل مجمع نهادهای مردمی در استان را راهبری و رصد برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد عنوان کرد و بیان داشت: گسترش فرهنگ صلح و سازش، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و تمرکز بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه است.

معاون اجتماعی دادگستری استان ایلام با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از خرد جمعی تصریح کرد: بررسی علمی آسیب‌های اجتماعی، تشکیل اتاق‌های فکر و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، بدون همراهی نخبگان و فعالان اجتماعی ممکن نیست؛ از همین رو، با صراحت دست یاری به سوی این عزیزان دراز می‌کنیم.

وی با اشاره به شرایط اجتماعی استان، تصریح کرد: مسائلی نظیر خودکشی، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی، نیازمند اقدامات پیشگیرانه، آموزشی و فرهنگی هدفمند است و امیدواریم با کمک نهادهای مردمی، بتوانیم گام‌های مؤثری در کاهش این آسیب‌ها برداریم.

آذرمنش در پایان با قدردانی از حضور و همراهی اعضای مجمع نهادهای مردمی تأکید کرد: اصلاح مجرمان، پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموریتی مشترک است و تحقق آن، تنها با مشارکت فعال مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای حاکمیتی امکان‌پذیر خواهد بود.

