به گزارش خبرگزاری کردپرس، امیرحسین آذرمنش در نشست مجمع نهادهای مردمی همکار قوه قضائیه در استان ایلام با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در فرآیند پیشگیری از جرم، اظهار داشت: رویکرد دستگاه قضایی، شنیدن دیدگاه‌ها و نظرات نخبگان، اساتید، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی است و تلاش داریم با رعایت زمان، بیشترین بهره را از این ظرفیت ارزشمند ببریم.

وی با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضایی، افزود: این دستورالعمل با هدف ایجاد تحول و تعالی در قوه قضائیه تدوین شده و اجرای صحیح آن، نیازمند همکاری و همراهی واقعی نهادهای مردمی و جامعه مدنی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام دومین هدف از تشکیل مجمع نهادهای مردمی در استان را راهبری و رصد برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد عنوان کرد و بیان داشت: گسترش فرهنگ صلح و سازش، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و تمرکز بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه است.

معاون اجتماعی دادگستری استان ایلام با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از خرد جمعی تصریح کرد: بررسی علمی آسیب‌های اجتماعی، تشکیل اتاق‌های فکر و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، بدون همراهی نخبگان و فعالان اجتماعی ممکن نیست؛ از همین رو، با صراحت دست یاری به سوی این عزیزان دراز می‌کنیم.

وی با اشاره به شرایط اجتماعی استان، تصریح کرد: مسائلی نظیر خودکشی، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی، نیازمند اقدامات پیشگیرانه، آموزشی و فرهنگی هدفمند است و امیدواریم با کمک نهادهای مردمی، بتوانیم گام‌های مؤثری در کاهش این آسیب‌ها برداریم.

آذرمنش در پایان با قدردانی از حضور و همراهی اعضای مجمع نهادهای مردمی تأکید کرد: اصلاح مجرمان، پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموریتی مشترک است و تحقق آن، تنها با مشارکت فعال مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای حاکمیتی امکان‌پذیر خواهد بود.