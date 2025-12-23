کشفیات قاچاق چوب در کردستان ۳۲ درصد افزایش یافت

به گزارش کرد پرس، منوچهر کیانی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق چوب، گفت: این طرح با توجه به شرایط فصلی و افزایش احتمال سوء استفاده سودجویان، به صورت هدفمند و با هماهنگی دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضایی اجرا شد.

وی افزود: طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق چوب طی دو روز متوالی و به صورت شبانه روزی در روزهای ۲۸ و ۲۹ آذر در تمامی شهرستان های استان اجرا شد که نشان دهنده عزم جدی مجموعه منابع طبیعی در برخورد بدون اغماض با متخلفان است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کردستان با ارائه آمار عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: در این مدت، یک هزار و ۱۸۷ فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت یک هزار و ۲۶۱ هکتار تشکیل شده است.

کیانی ادامه داد: همچنین ۵۷ فقره پرونده کشفیات شامل ۲۰۴ مترمکعب چوب، ۵ هزار و ۱۷۰ کیلوگرم زغال و ۴ هزار و ۱۱۰ کیلوگرم محصولات فرعی به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تشکیل پرونده های تخلفاتی، یادآور شد: اجرای مستمر و هدفمند طرح های حفاظتی، نقش مؤثری در کاهش تخلفات و افزایش امنیت عرصه های جنگلی استان داشته است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کردستان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق چوب، تخریب اراضی ملی یا قطع درختان، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ گزارش دهند.