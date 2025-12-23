نماینده مجلس: چرا ترمز گرانی و تورم افسار گسیخته کشیده نمی شود؟

به گزارش کردپرس، عمر علیپور اقدام در تذکری شفاهی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: چرا ترمز گرانی و تورم افسار گسیخته را نمی کشید، چرا بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دست روی دست گذاشته و کاری نمی کنند.

نماینده ماکو در مجلس دوازدهم اضافه کرد: رئیس جمهور و استاندارآذربایجان غربی قرار بود که مجوز خودروهای منطقه آزاد ماکو با پلاک منطقه به تمام نقاط استان به فاصله ۶ ماه از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ اجرایی گردد.

او ادامه داد: متاسفانه ۶ ماه تمام شده و پلیس راهور استان برعکس عمل کرده و بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو را در استان آذربایجان غربی سرگردان کرده است. لطفا هرچه زودتر رسیدگی کنید.

او افزود: از دولت می خواهم در انجام پروژه های روستایی تسریع کند./