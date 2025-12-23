۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۴

جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در آذربایجان غربی آغاز شد

سرویس آذربایجان غربی- مرحله استانی بیست‌ و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با برگزاری آیین افتتاحیه، به‌طور رسمی در استان آذربایجان‌غربی آغاز شد.

به گزارش کردپرس، در این آیین، زهرا آب‌سوران مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با خوش‌آمدگویی به مهمانان، کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها، جشنواره قصه‌گویی را «خانه قصه‌ها و افسانه‌ها» توصیف کرد و آغاز این رویداد فرهنگی را افتخاری بزرگ برای کانون دانست.

او در سخنان خود با تأکید بر نقش قصه در رشد هویتی کودکان و نوجوانان اظهار کرد: قصه‌ها به‌ویژه برای نوجوانان که در مرز میان کودکی و جوانی ایستاده‌اند، اهمیتی ویژه دارند؛ چرا که قصه به آن‌ها می‌آموزد چگونه با سختی‌ها روبه‌رو شوند، امید بسازند و رؤیاهای خود را شکل دهند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، قصه‌گویی را نمایش استعداد دانست و افزود: جشنواره قصه‌گویی، هنر گوش‌دادن است؛ هنری که ما را به هم نزدیک‌تر می‌کند و احترام به دنیای یکدیگر را می‌آموزد. هر زمان که به یکدیگر گوش دهیم، پیام‌هایمان ارزش شنیده‌شدن پیدا می‌کند.

آب‌سوران با دعوت از حاضران برای هم‌ عهدی با کلمات، رؤیاها و قصه‌ها، تصریح کرد: قصه‌ها می‌توانند ما را فراتر از دیوارهای این سالن ببرند و دنیایی زیباتر بسازند. در پایان نیز با اعلام رسمی آغاز جشنواره، از قصه‌گویان خواست روایت‌های خود را به اشتراک بگذارند.

در ادامه این آیین، اجرای خوش‌آمدگویی توسط یاسین اصغری و نمایش خلاقانه توسط اعضای مجتمع ارومیه از دیگر بخش‌های افتتاحیه بود که با استقبال حاضران همراه شد.

گفتنی است؛ در مرحله استانی بیست‌ و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، بیش از ۵۰ قصه‌گو در بخش‌های مختلف طی روزهای برگزاری جشنواره به روایت قصه‌های خود خواهند پرداخت.

