فعالیت ۲۴ مرکز مشاوره کارآفرینی در کردستان/۵ هزار نفرساعت مشاوره ارائه شد

به گزارش کرد پرس، برهان صلواتی با بیان اینکه این مراکز نقش مؤثری در توسعه کسب وکار دارند، گفت: هدف اصلی این مراکز، ایجاد ارتباط پایدار میان کارآفرینان، فضای کسب وکار و تولید و ارائه مشاوره های تخصصی مبتنی بر دانش و نوآوری است.

وی اظهار کرد: در سال جاری، بیش از ۵ هزار نفرساعت مشاوره کارآفرینی با هدف حمایت از متقاضیان اشتغال و کارآفرینان استان ارائه شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به محتوای این مشاوره ها، افزود: دوره ها و خدمات آموزشی در زمینه هایی مانند بازاریابی، مدیریت مالی و منابع انسانی برگزار شده تا مهارت های عملی کارآفرینان افزایش یابد.

صلواتی ادامه داد: توسعه کارآفرینی می تواند به کاهش بیکاری، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه منجر شود.

وی یادآور شد: ایجاد بسترهای اشتغال پایدار و حمایت از کسب وکارهای نوپا، از اولویت های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان است.