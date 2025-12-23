کشف یک تن کالای اساسی قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، سردار محمد احمدی در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان، ۴۶۲ کیلوگرم چای، ۳۲۹ کیلوگرم قند، ۱۳۵ کیلوگرم برنج و ۵۴ کیلوگرم شکر کشف شد.

او اضافه کرد: علاوه بر آنها با تلاش مرزبانان آذربایجان غربی، حدود ۱۸۶ هزار نخ سیگار و ۱۹ کیلوگرم تنباکو در مرزهای آذربایجان غربی کشف و ضبط شد. فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی ادامه داد: ارزش این اقلام کشف شده در مجموع افزون بر ۱۱ میلیارد ریال بود که تحویل مراجع قانونی شده است. سردار احمدی با اشاره به متواری شدن متهمان گفت: دستگیری این افراد در دستور کار فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی قرار دارد.