مسرور بارزانی: ازسرگیری صادرات نفت اقلیم دستاوردی بزرگ برای همه مردم عراق است

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه «نقیه» در اربیل از آغاز دوباره صادرات نفت اقلیم خبر داد و این اقدام را «رویدادی تاریخی» توصیف کرد.

وی گفت: «پس از بیش از دو سال توقف صادرات نفت اقلیم کردستان به بازارهای خارجی، امروز بار دیگر این محصول به بازار جهانی صادر شد. این توافق با دولت فدرال دستاوردی بزرگ برای همه مردم عراق و به‌ویژه مردم اقلیم کردستان است.»

بارزانی افزود: «از همه شخصیت‌ها و طرف‌هایی که نقش مهمی در فعال‌سازی این روند ایفا کردند سپاسگزارم و می‌خواهم به‌ویژه به نقش ایالات متحده اشاره کنم که چه در واشنگتن، چه از طریق سفارت در بغداد و چه از طریق کنسولگری در اربیل، پشتیبانی بزرگی از این روند داشت.»

نخست‌وزیر اقلیم همچنین ابراز امیدواری کرد که این توافق به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کمک کرده و در خدمت همه شهروندان عراق و اقلیم باشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود در این کنفرانس بر اهمیت تقویت فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه کردستان تأکید کرد و اعلام کرد که دولت اقلیم ضمن توجه به مساجد و اماکن مقدس سایر ادیان، از بازگشایی چهار کلیسای جدید در اربیل و دهوک حمایت خواهد کرد.

بارزانی در پایان بیان کرد: «همزیستی مسالمت‌آمیز یکی از ویژگی‌ها و سرمایه‌های ارزشمند جامعه کردستان است و وظیفه همه ماست که این فرهنگ را تقویت کنیم.»