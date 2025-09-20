به گزارش کردپرس، روز شنبه، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، در سخنانی در مراسم افتتاح جاده «شێخان – لالش» اعلام کرد: «گفتوگوهای ما با دولت فدرال درباره بودجه و حقوق کارمندان اقلیم کردستان ادامه دارد. ما بهعنوان دولت اقلیم کردستان هرگز مانعتراشی نکردهایم و همه تعهدات خود را انجام دادهایم.»
او افزود: «همانطور که مطلع شدم، در پایان گفتوگوها توافقی میان شرکتهای تولیدکننده نفت در اقلیم کردستان و دولت فدرال به دست آمده است. این امر میتواند فرصتی مهم برای جلوگیری از تنشها باشد. امیدواریم در روزهای آینده این توافق به مرحله اجرایی برسد و دولت فدرال نیز تعهدات مالی خود نسبت به اقلیم کردستان را عملی کند تا موضوع حقوق کارمندان دیگر به تیتر اول روزنامهها تبدیل نشود.»
بارزانی به موضوع بازگشت ایزدی ها به زادگاه خود اشاره کرد و گفت: «تلاشهای زیادی صورت میگیرد تا خواهران و برادران ایزدی ما از شنگال دور بمانند. ما بارها تلاش کردهایم توافق شنگال با دولت فدرال اجرایی شود، اما تاکنون عملی نشده است، زیرا برخی نیروهای غیرقانونی در این شهر حضور دارند.»
او تأکید کرد: «از دولت عراق میخواهیم گامهای لازم را بردارد و زمینه بازگشت با عزت ایزدیها به شنگال و دیگر مناطق خود را فراهم کند.»
نظر شما