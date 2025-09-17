عراق پس از عربستان در جایگاه دوم تولید نفت اوپک ایستاد

به گزارش کردپرس، سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت (اوپک) آمار تولید نفت در ماه آگوست ۲۰۲۵ را منتشر کرد که نشان میدهد عراق در جایگاه دوم بزرگترین تولیدکنندگان نفت این سازمان قرار گرفته است.
طبق این گزارش، عربستان سعودی همچنان در صدر تولیدکنندگان نفت اوپک قرار دارد و تولید روزانۀ خود را به ۹ میلیون و ۷۰۹ هزار بشکه رسانده است.
عراق با تولید روزانۀ ۴ میلیون و ۱۵ هزار بشکه در جایگاه دوم ایستاده و این موضوع بار دیگر نقش برجستۀ بغداد را در تأمین نیاز جهانی انرژی نشان میدهد.
امارات با تولید روزانۀ ۳ میلیون و ۲۵۵ هزار بشکه در رتبه سوم قرار گرفت و پس از آن ایران با ۳ میلیون و ۲۱۸ هزار بشکه، کویت با ۲ میلیون و ۴۹۲ هزار بشکه، نیجریه با ۱ میلیون و ۵۴۹ هزار بشکه و لیبی با ۱ میلیون و ۲۹۹ هزار بشکه قرار دارند. الجزایر با ۹۴۰ هزار بشکه، ونزوئلا با ۹۳۶ هزار بشکه و کنگو با ۲۵۹ هزار بشکه در رتبههای بعدی جای گرفتند.
گزارش اوپک تأکید میکند که سطح تولید نفت در این سازمان به طور نسبی پایدار مانده، اما اختلافات آشکاری میان کشورهای عضو به دلیل تفاوت در ظرفیت تولید و سیاستهای انرژی وجود دارد. نفت همچنان عامل اصلی اقتصاد جهانی محسوب میشود و به شکل مستقیم بر بازارهای مالی و قیمت انرژی اثر میگذارد. به همین دلیل، اعضای اوپک در تلاشاند با هماهنگی در تولید، ثبات قیمتی را در بازار جهانی حفظ کنند.
