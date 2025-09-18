آخرین نشست شورای دولت درباره بحران درآمدهای غیرنفتی میان اقلیم و بغداد

به گزارش کردپرس، شورای دولت عراق روز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ نشستی برگزار میکند تا درباره اختلافات میان اقلیم کردستان و بغداد در خصوص درآمدهای غیرنفتی تصمیمگیری کرده و دیدگاه خود را درخصوص گزارش کمیته حقوقی هیئت وزیران عراق اعلام کند.
به گزارش منابع رسانه خبری خندان، این نشست به عنوان «جلسه نهایی» توصیف شده است و هدف آن رسیدن به وحدت نظر در خصوص مسئله درآمدهای غیرنفتی و ارائه ارزیابی شورای دولت در مورد گزارش کمیته حقوقی هیئت وزیران عراق است؛ پس از آنکه هر دو دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان نتوانستند در این زمینه به توافق برسند.
این جلسه به ریاست رئیس شورای دولت و با حضور نمایندگان وزارت دارایی عراق، دیوان نظارت مالی عراق و مدیر اداره حقوقی دبیرخانه هیئت وزیران عراق برگزار میشود.
یادآور میشود هیئت وزیران عراق در نشست روز سهشنبه، ۴۸ ساعت به وزیر نفت این کشور مهلت داده بود تا موضوع صادرات نفت اقلیم کردستان را حلوفصل کند.
دولت اقلیم کردستان نیز روز گذشته در بیانیهای اعلام کرد: «شرکتهای فعال در حوزه تولید نفت پذیرفتهاند که بر اساس قوانین عراق همکاری کنند و از ادعاهایی که حقوق آنان را بر اساس قوانین بینالمللی محفوظ میدارد، دست بردارند. در موضوع درآمدهای داخلی نیز، هرچه قانون برای ما تعیین کرده، به همان پایبند خواهیم بود بدون هیچ کموکاست.»
در این بیانیه همچنین تأکید شده است: «تمام تلاش دولت اقلیم و اجرای درخواستهای دولت فدرال عراق در راستای آن است که حقوق هیچ کارمند و حقوقبگیری در اقلیم کردستان معوق نماند.»
نظر شما