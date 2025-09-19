آیا عراق بالاخره به ازسرگیری صادرات نفت کردستان راضی شده است؟

به گزارش کردپرس، دولت عراق موافقت اولیه خود را با ازسرگیری صادرات نفت از اقلیم کردستان اعلام کرده است، صادرات نفت اقلیم بیش از دو سال و نیم متوقف مانده بود.
بر اساس گزارش اوپل پرایس، طبق طرح مقدماتی، قرار است اقلیم کردستان دستکم ۲۳۰ هزار بشکه نفت در روز را به شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو – SOMO) تحویل دهد. علاوه بر این، اقلیم مجاز خواهد بود حدود ۵۰ هزار بشکه در روز را برای مصرف داخلی خود نگه دارد.
این توافق موقت پس از ماهها مذاکره میان بغداد، اربیل، ترکیه و همچنین شرکتهای نفتی خارجی فعال در اقلیم حاصل شده است. منابع آگاه به رویترز گفتهاند که شرکتهای بینالمللی نیز موافقت مشروط خود را با این طرح اعلام کردهاند. یکی از مدیران شرکتهای نفتی فعال در کردستان تصریح کرده است:
> «مذاکرات شدت گرفته و ما بیش از هر زمان دیگری به توافق سهجانبه نزدیک شدهایم، زیرا همه طرفها انعطاف بیشتری نشان میدهند.»
اختلاف اصلی میان بغداد و اربیل بر سر مسئولیت صادرات نفت و نحوه توزیع درآمدها بوده است. دولت مرکزی معتقد است که تنها بغداد باید اختیار کامل در زمینه صادرات و مدیریت درآمدهای نفتی داشته باشد؛ در حالی که اقلیم کردستان بر حق خود برای فروش مستقل نفت تأکید کرده است.
صادرات نفت اقلیم از طریق خط لوله عراق-ترکیه به بندر جیهان مدیترانه در مارس ۲۰۲۳ متوقف شد؛ درست زمانی که اختلافات بر سر مجوز فروش نفت به اوج رسید. پیش از توقف صادرات، کردستان عراق به طور متوسط بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز روانه بازار میکرد.
اکنون با موافقت اولیه بغداد، به نظر میرسد یک گام جدی برای پایان دادن به بحران طولانیمدت نفتی میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان برداشته شده است. با این حال، روشن نیست که مسائل باقیمانده میان بغداد و آنکارا، و همچنین نحوه تضمین پرداخت بدهیها به شرکتهای خارجی، چه زمانی به طور کامل حلوفصل شود.
