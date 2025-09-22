پاسخ شورای دولت فدرال فاقد شفافیت است

کاروان یارویس، نماینده اتحادیه میهنی کُردستان در پارلمان عراق اعلام کرد که پاسخ شورای دولت به هیئت وزیران عراق شفاف و یکدست نبوده و بهگونهای کشدار و طولانینویسیشده تنظیم شده است.
او در بیانیهای گفت: «پاسخ شورای دولت شامل ۱۷ صفحه است که بهطور رسمی به دفتر نخستوزیر و دبیرخانه هیئت وزیران ارسال شده، اما یکدست نیست و به شکلی کشدار و طولانی نوشته شده است.»
به گفته این نماینده: «اگر تا سهشنبه توافق سهجانبه میان اقلیم کردستان، بغداد و شرکتهای نفتی درخصوص صادرات نفت اقلیم امضا شود، حل مشکل درآمدهای غیرنفتی آسان خواهد بود؛ زیرا ریشه اصلی بحران، نفت است.»
یارویس افزود: «قرار است پاسخ شورای دولت در نشست هیئت وزیران فدرال بررسی شود، و گفتوگو درباره گزینههای دیگری برای حل مشکل درآمدهای غیر نفتی هم ادامه دارد که احتمالاً شامل اختصاص ۱۲۰ میلیارد دینار یا نصف کل درآمدهای غیر نفتی خواهد بود؛ پیشنهادی که دولت اقلیم با آن موافق نیست.»
او همچنین تأکید کرد: «پیشنویس توافق سهجانبه صادرات نفت اقلیم آماده است و هر سه طرف بر محتوای آن توافق کردهاند و تنها امضای رسمی باقی مانده، اگر خواستهای فراتر از توافق مطرح نشود.»
به گفته یارویس، از مجموع تولید فعلی نفت اقلیم که بیش از ۲۳۰ هزار بشکه است، ۱۸۰ هزار بشکه به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل داده میشود و در صورت نقض توافق، شرکتها میتوانند به داوری بینالمللی در پاریس متوسل شوند.
