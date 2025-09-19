به گزارش کردپرس، دولت اقلیم کردستان آمادگی خود را برای تحویل نفت به شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) اعلام کرد، مشروط بر اینکه تا پایان این هفته توافق سه‌جانبه میان وزارت نفت فدرال، وزارت منابع طبیعی اقلیم و شرکت‌های خارجی فعال در بخش نفت نهایی شود.

در جلسه اخیر هیئت وزیران اقلیم کردستان در تاریخ چهارسنبه ۱۷ سپتامبر درباره ازسرگیری صادرات نفت تصمیم‌گیری شد. صادرات نفت از ۲۵ مارس ۲۰۲۳ به دلیل شکایت عراق علیه ترکیه در دادگاه داوری پاریس متوقف شده بود.

مسـرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، در این نشست تأکید کرد که دولت اقلیم همه تعهدات قانونی و وظایف خود را به طور کامل انجام داده و برای رفع تمام موانع فنی و اداری انعطاف لازم را نشان داده است تا مشکلی در پرداخت حقوق کارمندان پیش نیاید.

او افزود: «نباید این مسائل مانع پرداخت حقوق کارمندان اقلیم شود، چرا که حقوق آنان حقی قانونی و مشروع است که باید از سوی دولت فدرال عراق پرداخت شود.»

امانج رحیم، دبیر هیئت وزیران اقلیم، در گزارشی جزئیات پیشنهاد مشترک دولت فدرال و دولت اقلیم درباره آغاز دوباره صادرات نفت را تشریح کرد. این پیشنهاد روز گذشته در نشست هیئت وزیران عراق تصویب شد و پیش‌تر نیز در هیئت وزیران اقلیم تصویب و به بغداد ارسال شده بود.

بر اساس بیانیه رسمی دولت اقلیم، علاوه بر پایبندی به مصوبات پیشین هیئت وزیران هر دو طرف مبنی بر تحویل کامل نفت تولیدی اقلیم به SOMO (به‌جز سهم مصرف داخلی)، اکنون موضوع در مرحله نهایی‌سازی توافق سه‌جانبه برای ازسرگیری صادرات قرار دارد. مذاکرات روند مثبتی داشته و انتظار می‌رود تا پایان هفته توافق نهایی امضا شود.

هیئت وزیران اقلیم تأکید کرد که تا زمان امضای توافق سه‌جانبه، نفت تولیدی اقلیم تحویل وزارت نفت فدرال خواهد شد. برای این منظور وزیر منابع طبیعی و تیم مذاکره‌کننده مأمور شده‌اند تدابیر لازم را اتخاذ کنند و در مقابل، دولت فدرال نیز باید به تعهد خود در ارسال به‌موقع حقوق کارمندان اقلیم عمل کند.

در نشست هیئت وزیران عراق، پیشنهاد امضای توافق سه‌جانبه به وزارت نفت ارجاع شد و وزارتخانه موظف گردید ظرف ۴۸ ساعت پاسخ خود را به هیئت وزیران ارائه دهد.