عجیب نبود/ امیر مام والی

در گذشته، یهودیان بنی‌نظیر، بنی‌قریظه و بنی‌قینقاع بارها تلاش کردند پیامبر اکرم (ص) را به شهادت برسانند. حتی یک بار که ایشان به‌عنوان هیئت صلح به دیوار قبیله‌ای تکیه داده بود، قصد داشتند با پرتاب سنگ از پشت‌بام او را به شهادت برسانند! ملتی که تاریخ دور آنها این گونه است، امروز از آن‌ها چه انتظاری می‌توان داشت؟

در سال‌های اخیر، فیلمی در ترکیه ساخته شد که از نظر من بسیار مهم بود و فکر می‌کنم هر کسی که دغدغه دین اسلام را دارد، باید آن را تماشا کند. با دیدن این فیلم به این باور می‌رسید که رژیم صهیونیستی کارهای بسیار بدتری نیز انجام داده است. در بخشی از فیلم، تئودور هرتزل، رهبر صهیونیست‌ها، با همکاری بریتانیا نقشه‌ای برای سرنگونی سلطان عبدالحمید دوم طراحی می‌کند. نقشه این بود: در زمانی که یهودیان به‌عنوان انسان به رسمیت شناخته نمی‌شدند و از کشورهای اروپایی اخراج می‌شدند، در دولت عثمانی به آن‌ها احترام گذاشته و زندگی‌شان تأمین می‌شد. یک بار کشتی‌ای از روسیه به سمت دولت عثمانی حرکت کرد که تعداد زیادی یهودی اخراج‌شده از روسیه در آن بودند و می‌خواستند وارد مرزهای عثمانی شوند. اما رهبر صهیونیست‌ها با همکاری بریتانیا، از طریق ارائه اطلاعات نادرست، قصد داشت به سلطان القا کند که این کشتی جنگی است و می‌خواهد مرزهای عثمانی را نقض کرده و بجنگد. به همین دلیل، آن‌ها می‌خواستند سلطان را وادار کنند که دستور حمله به کشتی را صادر کند و همه سرنشینان آن را نابود کند!

ببینید، این روش ملتی است که برای تحمیل خود و نابودی مسلمانان از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند. حال، عجیب نیست که امروز نگفتند ایران و قطر هیئت مذاکره‌کننده را بمباران کرده‌اند! در همان فیلم، نمونه‌های دیگری از این دست وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه آن‌ها با قربانی کردن خودشان سعی داشتند احساسات جهانی را جلب کنند و قدس را از دست سلطان بگیرند... به همین دلیل، تماشای این فیلم فواید زیادی برای بیننده دارد و تا حدی او را نسبت به آنچه در جریان است، آگاه و هوشیار می‌کند.